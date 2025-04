Turismo en Extremadura: Este es uno de los pueblos más antiguos de España y con dialecto propio

Irene Toribio Martes, 29 de agosto 2023, 16:40 Comenta Compartir

Falta poco para la llegada de septiembre y con ella la rutina (aunque no para todos, y es que hay quienes adoran disfrutar de sus vacaciones en este mes del año). Pero que vuelvan los madrugones, las jornadas laborales, el colegio y las tardes más cortas no significa que no podamos seguir disfrutando de los placeres de viajar. Desde aquí te proponemos aprovechar los fines de semana para conocer esos rinconcitos perdidos de España que guardan tesoros especiales, como es el caso de este municipio cacereño, uno de los pueblos más antiguos de nuestro país y que cuenta con lengua propia.

El encanto de los pequeños pueblos radica en su capacidad para atraparnos en un abrazo nostálgico y transportarnos a tiempos pasados. Situado en la provincia de Cáceres, entre las Hurdes y la frontera portuguesa, San Martín de Trevejo se alza como un vivo ejemplo de cómo la belleza atemporal puede pervivir en un mundo moderno. Con sus calles empedradas, sus casas de entramado de madera y sus numerosos monumentos, este rincón merece un lugar destacado en la lista de destinos por explorar.

Un dialecto propio

San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, tres pueblos del Valle del Jálama, en la Sierra de Gata, hablan 'A Fala', una lengua declarada Bien de Interés Cultural que se transmite de generación en generación.

Cada uno de estos tres pueblos tiene, dentro de la lengua, su propio dialecto: el mañego (San Martín de Trevejo), el lagartero (Eljas) y el valverdeño (Valverde del Fresno).

Qué ver en San Martín de Trevejo

Desde el Ayuntamiento del municipio destacan:

- La Plaza Mayor, de gran atractivo y tipismo, es de trazado rectangular, con soportales de madera, en su mayor parte, y recios pilares graníticas, en el medio se encuentra el «Pilón» de agua potable, construido en el 1.888.

En uno de sus ángulos aparece la Torre-Campanario del siglo XVI, que conserva en su parte media el escudo de armas de Carlos V, que dio título de «muy noble y leal» a la Villa.

En otro de los lados de la Plaza aparece la Casa del Comendador, en la que moraba el Bailío de la Encomienda de San Martín de Trevejo.

- La Iglesia Parroquial de San Martín de Tours, situada en el centro de la Villa y muy próxima a la Plaza Mayor, es un edificio del siglo XVII, que se constituye en tres naves con muros de sillería y sillarejos. Aquí se guarda notables obras de arte, entre las que se encuentran las Tablas de Luis de Morales, El Divino, que representan al Padre Eterno, San Miguel Arcángel y San Matías, entre otras, fechadas en la década del 1.570 y proceden del Convento de San Benito. Lama la atención el Retablo Mayor del XVIII y las imágenes barrocas de San Pedro y San Pablo de la Escuela Salmantina. Las tallas de San Antón, de la Virgen de la Estrella, la de Belén y la Inmaculada son también de gran valor.

- Repartidas por todo el casco antiguo encontramos Casas Palacios de gran belleza y valor.

- En las afueras de la Villa encontramos varias ermitas, pero el edificio mas notable que encontramos es el Convento de San Miguel, el único que se conserva en pie en toda la Sierra de Gata, data el siglo XV, 1454, fue Convento Franciscano y su fundación se atribuye a San Francisco de Asís. El Convento se ha rehabilitado para una Hospedería de Turismo Comarcal.

- En los alrededores de la Villa, encontramos también otros elementos de interés como el Molino Almazara, Chozos de origen Celta de planta circular que sirven de refugio y almacén para guardar útiles de labranza.

- Las «neveiras» o pozos de nieve en Jálama y Mataescobas, así como los restos de lagares de vino y aceite, molinos, la calzada, las eras, fuentes publicas, abrevaderos, caminos y cercados, canalizaciones de riego, cañada ganadera, hablan del quehacer mañego.