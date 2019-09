Turismo de escoba en Berlín Turistas del primer grupo que se apuntó a la iniciativa, en plena faena de limpieza del Mauerpark, el parque que muestra los horrores del Telón de Acero en Berlín. :: getty images Es el último grito en sostenibilidad: visitantes de la ciudad alemana completan un tour guiado dejando como los chorros del oro los parques recorridos. De premio, un pícnic JUAN CARLOS BARRENA Lunes, 2 septiembre 2019, 09:15

Nicky y Jo, dos británicas de mediana edad, trabajan tan minuciosamente que parecen investigadoras en el escenario de un crimen recogiendo hasta la última prueba en el Mauerpark, el parque que muestra los horrores del Telón de Acero en el corazón de Berlín. Repasan centímetro a centímetro el terreno y acumulan en un gran saco de plástico botellas, colillas y restos de envoltorios, entre otras muchas cosas, como si fueran a enviarlos al laboratorio de peritaje policial. Sus chalecos reflectantes, guantes y pinzas gigantes les dan un cierto aire profesional. Pero Nicky y Jo no son especialistas en la recogida de indicios del departamento de homicidios, sino simples turistas recolectando basura. Al igual que otras 70 personas llegadas de todo el mundo, se han apuntado a una nueva modalidad de turismo sostenible. 'East Berlin Park Cleanup', limpieza en los parques de Berlín Oriental, se llama la nueva experiencia de visita guiada que ofrece la capital alemana.

Patrocinado por los distritos berlineses de Pankow y Mitte, el nuevo evento ofrece gratuitamente una visita al memorial del Muro de Berlín en la Bernauerstrasse. Los visitantes son acompañados por varios guías de la compañía de turismo urbano Sandemans New Berlin con explicaciones en alemán, inglés y español. Tras la clase de historia sobre la división de Berlín, Alemania y Europa durante la Guerra Fría, los turistas son dirigidos al Mauerpark en Mitte y el Ernst Thälmann Park en Pankow, donde se les proporcionan chalecos reflectantes, guantes robustos, sacos de basura y pinzas de grandes dimensiones para que ayuden a dejar ambos parques como los chorros del oro. Como recompensa por la ayuda para mantener limpia la ciudad, son invitados al final a un pícnic y reciben un pequeño obsequio de recuerdo, una bolsa deportiva de tela con el logotipo de la acción. Una iniciativa que Pankow y Mitte subvencionan con 4.000 euros para tres jornadas programadas con fondos procedentes del programa 'Ciudad Limpia'.

«No es que salvemos el mundo, pero los turistas dejan con su aportación una pequeña huella verde en la ciudad, comenta Rona Tietje, concejal de Economía del distrito de Pankow, quien subraya que a los grupos de turistas se suman también berlineses voluntarios, que colaboran decisivamente para que los visitantes conozcan mejor el entorno y a la gente que vive en los lugares a los que acuden. La iniciativa ha sorprendido también a los propios habitantes de Berlín, asombrados cuando ven a un ejército de turistas sacando brillo a su ciudad. «Devuelve algo a Berlín recogiendo basura durante una hora», reza el eslogan de la agencia. «Los participantes aprecian la oportunidad de sumergirse en la ciudad que visitan y la experiencia de sentirse parte de la misma», explica Lisa John en nombre de Sandemans, que ha organizado ya experiencias similares en otras ciudades europeas como Edimburgo, Ámsterdam o París. Berlín es en esta ocasión un caso especial, por el hecho de que está a punto de cumplirse el treinta aniversario de la caída del Muro.

La primera visita guiada con campaña de recogida de basura tuvo lugar el lunes, un día después de que el Mauerpark acogiera, como todos los domingos, uno de los rastrillos más grandes de la capital alemana y tras una noche de fiestas de botellón sobre el césped. La acumulación de basura que se encontraron los turistas voluntarios fue superior a lo cotidiano. Algo que no desanimó a los jóvenes andaluces José Carlos y Ángel. «Venimos de Málaga y allí hay mucha basura, algo que no nos gusta nada», comentaban los dos amigos, quienes explicaban que, «por ese motivo, queremos contribuir a que el turismo no deje en otros lugares tantos desechos». La neoyorquina Diana piensa parecido. «Cuando visito otros lugares quiero abandonarlos limpios. Es lo mismo que una casa en la que uno se siente a gusto», dice la joven estadounidense. Y la estudiante india Hiral comenta que Berlín es quizás menos limpia que otras capitales europeas, pero que ni por asomo está tan sucia como su propio país.

«Nos ha sorprendido la enorme resonancia, también en la prensa», subraya la concejal socialdemócrata Rona Tietje. «Tras este prometedor comienzo, hemos comprobado que merece la pena dar continuidad al proyecto», comenta la política municipal. La primera jornada de limpieza fue organizada para un grupo de unos 50 turistas. Al final fueron mas de 70 y se presume que, para los dos eventos similares previstos en septiembre, la afluencia sea aún mayor, toda vez que se corre la voz. El alcalde del distrito de Mitte, el verde Stephan von Dassel, celebra estas campañas de limpieza protagonizadas por turistas y habitantes de los barrios, que califica de «protección práctica del medio ambiente». Además, «resulta muy divertido trabajar en equipo para embellecer la ciudad, tener la oportunidad de conocer gente nueva e intercambiar experiencias», señala el regidor del más céntrico distrito de Berlín.

