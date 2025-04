Cinco trucos para que tu cocina huela bien

Irene Toribio Martes, 5 de septiembre 2023, 14:02 Comenta Compartir

La cocina es el corazón de muchos hogares, allí donde compartir momentos en familia, elaborar deliciosas recetas... pero, a veces, los olores persistentes pueden convertirse en un gran problema. Conseguir que nuestra cocina no solo no huela mal, si no que huela increíblemente bien, es más fácil de lo que crees. Por eso hoy compartimos cinco trucos infalibles para lograrlo y crear un ambiente acogedor y agradable.

- El primero, y quizá más evidente, es buscar alimentos en mal estado que puedan estar provocando los malos olores. En ocasiones no nos damos cuenta y en nuestra nevera o despensa hay algo que está podrido, pasado de fecha de caducidad... Busca bien y comprueba que todos tus alimentos están en perfecto estado. A menudo las patatas en mal estado suelen provocar malos olores, al igual que carnes pasadas, verduras podridas... Deshacerte de todo esto es el primer paso.

- Limpia a fondo y regularmente. Una vez hayas localizado esos productos que causan mal olor, vacía cajones, estantes... y limpia en profundidad. Además, deberías limpiar la encimera y los electrodomésticos regularmente. No subestimes la importancia de limpiar el interior de tu horno, microondas, y cajones, ya que los restos de comida quemada pueden liberar olores desagradables.

- Ventila bien. Mantén una correcta ventilación en tu cocina para mantener su frescura y alejar los olores del cocinado. Cuando cocines, enciende la campana para eliminar los olores y el humo de inmediato. También puedes abrir ventanas o puertas para permitir que entre aire fresco y se lleve los olores no deseados.

- El truco de las especias. Cocina con ingredientes como albahaca, romero, tomillo, canela, nuez moscada y vainilla. Estas fragancias naturales se liberarán en el aire y crearán un ambiente cálido y acogedor en tu cocina.

- Ambientadores naturales. Si deseas darle un toque especial a tu cocina, considera el uso de ambientadores naturales. Puedes hervir agua con rodajas de limón, cáscaras de naranja y canela en una cacerola para liberar un aroma fresco y cítrico. Otra opción es utilizar velas perfumadas o difusores de aceites esenciales con fragancias como lavanda, eucalipto o cítricos.

En definitiva, manteniendo una limpieza regular, evitando tener alimentos en mal estado y con algún ambientador natural, conseguiremos que nuestra cocina huela como nueva.

