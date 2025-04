Trucos para que tu coche siempre huela bien

Irene Toribio Jueves, 28 de diciembre 2023, 14:37 Comenta Compartir

El espacio de un coche es tan reducido que, en ocasiones, los malos olores pueden instalarse en ellos y provocar que te cueste deshacerte del hedor. El hecho de comer, beber, transportar animales, fumar u otras actividades cotidianas en el interior del coche puede propiciar la acumulación de olores indeseados, transformando el habitáculo en un ambiente poco agradable. Por eso, lo mejor para conseguir que tu coche huela bien es evitar estas prácticas. Aún así, te damos algunos trucos para conseguir un aroma increíble siempre que te subas.

- Procura no convertir el coche en una papelera. No acumules envoltorios de chicles, chucherías s o pañuelos de papel usado en los bolsillos del coche. Acostúmbrate a tirarlos a una papelera cada vez que bajas del coche, sobre todo las colillas del cenicero. Si no lo haces, es imposible que huela bien.

- Limpia con regularidad el interior del coche: salpicadero, alfombrillas, asientos, sillitas de los niños en caso de haberlas... ¡Es fundamental!

- Si te gusta el olor del café, coge un puñado de granos y mételos en una bolsita. Colócala debajo de los asientos y verás como además de ambientador natural también como un «atrapa olores malos».

- Cambia los filtros de aire periódicamente. Esto hará que el aire circule perfectamente y te ayudará a mantener la frescura en el interior.

- Utiliza ambientadores caseros o comprados. Si quieres fabricar tu propio ambientador, solo necesitaa mezclar en un recipiente dos tapas de suavizante junto con 250 mililitros de agua y un poco de alcohol de 70 grados. Una vez tengas lista la mezcla, utiliza recipientes de ambientadores que ya hubieras usado o botes pequeños que dejen salir el olor, y colócalos en el coche.