El truco viral para quitar los arañazos de tu vitrocerámica

Las vitrocerámicas han sustituido por completo a los fuegos de gas, de eso no cabe duda. La comodidad y su facilidad de limpieza han sido dos factores fundamentales en su integración en las cocinas. Eso sí, anque las vitrocerámicas ofrecen múltiples ventajas, el material del que están hechas puede ser susceptible a un problema que puede dar muchos quebarderos de cabeza: los rayones. Por eso, es fundamental tener mucho cuidado durante su limpieza y uso. Emplear estropajos abrasivos o elementos punzantes, así como dejar restos de comida, son prácticas que pueden dañar su apariencia. No obstante, existe un método casero para hacer que tu placa recupere su aspecto original y se ha hecho del todo viral en redes sociales.

Cómo eliminar los arañazos en tu vitrocerámica

Este método es efectivo para quitar marcas superficiales, siempre y cuando sean rozaduras leves y no daños severos o fracturas. Maribel Mendoza, conocida como eltallerdefiti_ en Instagram, ha compartido este truco. Solo necesitarás pasta de dientes, preferiblemente con bicarbonato, aunque cualquier tipo puede funcionar, y un paño de microfibra.

La pasta de dientes es una gran aliada para eliminar arañazos superficiales debido a sus componentes, que actúan de manera similar a un pulidor, disimulando las imperfecciones en superficies acristaladas. Por esta razón, también se recomienda para pulir faros de coche.

Antes de aplicar la pasta de dientes, asegúrate de que la superficie esté completamente limpia. Luego, unta el dentífrico sobre la vitrocerámica y extiéndelo con la bayeta de microfibra. Déjalo actuar durante dos minutos y retíralo con un paño húmedo. Finalmente, seca bien la vitrocerámica.

Soluciones para limpiar fácilmente la vitrocérmica con productos

Si no te fías o manejas con las rasquetas, existe un producto casi 'mágico' que puedes conseguir en varios supermercados e incluso en Amazon: una esponja específica para vitro. Aunque de primeras puedes pensar que te rayará la vitrocerámica, no temas, no necesita productos químicos y quedará como nueva.