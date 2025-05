Poner bolas de papel de aluminio en tu colada: El truco que desconocías y salvará tu ropa

redacción Lunes, 6 de junio 2022, 18:32 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

El papel de aluminio tiene múltiples usos más allá del de envolver bocadillos, tapar ciertos alimentos para conservarlos mejor o para cocinar alimentos al horno. Sirve para afilar tijeras, limpiar la plancha, eliminar manchas de óxido, proteger plantas de los insectos o mejorar el rendimiento de la calefacción. ¡Hasta se utiliza en las peluquerías para poner las mechas! Pero hay algo más que quizá hasta ahora desconocías: Usarlo en tu colada. ¿Cómo y para qué sirve? Te lo explicamos.

Cuando lavas tus prendas en la lavadora se desprenden cargas eléctricas que pueden afectar a tu ropa produciendo desgaste del tejido y roturas con el tiempo. Por eso en muchos hogares no faltan las toallitas de secado, que evitan que esto ocurra. Pero si no las tienes, te has quedado sin ellas, o prefieres un remedio casero más económico, puedes utilizar papel de aluminio en la colada. Se trata de hacer tres bolas de papel de aluminio del tamaño de una mano y meterlas junto a la ropa en la lavadora, siguiendo un proceso normal de lavado. Veamos el proceso paso a paso:

1. Lo primero es introducir la ropa que desees lavar dentro de la lavadora tras haberla seleccionado de tu colada.

2. Añadir los productos adecuados: jabón, suavizante, etc.

3. Preparar las tres bolas de papel de aluminio e introducirlas dentro de la lavadora junto con la ropa.

4. Poner el programa correcto e iniciar el proceso de lavado.

A la hora de tender la ropa, sacúdela bien nada más sacarla de la lavadora. Con este truco tan sencillo podrás eliminar la electrificación. Y no te preocupes, el papel de aluminio no dañará la lavadora ni la ropa. Además, las bolas de aluminio se podrán usar alrededor de unos seis meses. Así que podrás reutilizarlas después de cada lavado una y otra vez.

Para no aumentar el problema de la electricidad lo mejor es usar un programa corto de centrifugado (o incluso prescindir de él) y utilizar suavizante.

Algunas lavadoras llevan incorporado el programa de secado. En ese caso, también puede utilizarse en este proceso. Así que habría que introducir las bolas de papel de aluminio tras el lavado y centrifugado y proceder al secado. ¿Te animas a probarlo?

Si pese a todo, tu ropa sigue con esa electricidad estática, un truco casero muy eficaz es utilizar laca para el pelo. Úsala primero en una zona poco visible de la prenda para comprobar si la laca daña el tejido, en ese caso deshecha esta opción. Pero si después de unos minutos no pasa nada, echa laca en la prenda en aquellas zonas donde tenga mayor carga.