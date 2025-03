El truco infalible para que no se te pegue el pescado a la sartén Un cocinero ha revelado, en TikTok, el truco definitivo para que no se pegue el pescado al cocinarlo a la plancha

Irene Toribio Domingo, 1 de septiembre 2024, 14:59

El truco de este cocinero no ha tardado en viralizarse, y no es para menos. 'Carnes y fuegos', como se hace llamar este famoso 'chef' en la red, ha compartido en TikTok un vídeo dando el truco definitivo que más estábamos esperando y que probablemente todavía desconocías (o no). ¿Cuántas veces has hecho tu pescado a la plancha y se te ha quedado pegado en la sartén, desmoronándose por completo y fastidiando, así, tu plato? Pues esto se acabó. Este cocinero ha desvelado la fórmula que evitará que tus platos se estropeen de esta manera. Apunta.

El truco es sencillo, solo basta con utilizar papel vegetal de horno, una herramienta mu común en la cocina, pero aplicada de una manera poco convencional. Se trata de poner el papel directamente en la sartén (no temas, no es peligroso), echar un chorrito de aceite que puedes untar bien con un pincel de cocina, y seguidamente poner tu pieza de pescado. Vuelta y vuelta y el resultado será un pescado sin nada pegado y quedando el filete completamente perfecto.

Su truco ha conseguido, rápidamente, conquistar a sus miles de seguidores y ya todo el mundo lo está probando.

Además, la ventaja de este método es que no solo facilita la cocción, también la limpieza.

¿Por qué ocurre?

El papel vegetal actúa como una barrera entre el pescado y la sartén, evitando que los alimentos se peguen al eliminar el contacto directo. Además, al ser resistente al calor, el papel vegetal no se desintegra durante la cocción, asegurando que permanezca intacto durante todo el proceso. A diferencia de los aceites o sprays antiadherentes, el papel vegetal no altera el sabor del pescado ni deja residuos adicionales, lo que es ideal para quienes desean conservar el sabor auténtico del alimento.

Y por si fuera poco, una cocción uniforme del pescado. Al evitar el contacto directo con la sartén, el pescado se cocina de manera más homogénea, reduciendo el riesgo de que se queme o se cocine en exceso en algunas áreas. Esto resulta especialmente beneficioso para los cocineros caseros que buscan lograr resultados consistentes y profesionales sin necesidad de equipos especializados.

