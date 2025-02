El truco que evitará que entren moscas en tu casa

Irene Toribio Martes, 4 de julio 2023, 18:06 Comenta Compartir

Este sorprendente truco consiste en meter unas monedas dentro de una bolsa de plástico transparente (lo mejor es utilizar una bolsa zip) y llenarla de agua. Tras esto, has de colgar la bolsa en la ventana, balcón o en la terraza para que las moscas no vuelvan a entrar en tu casa. Pero, ¿realmente funciona? ¿es eficaz? ¿existen más trucos para que las moscas no invadan nuestra casa? Te lo contamos.

Al parecer sí, este truco sí funciona. Existen varias explicaciones, la más extendida es que la orientación de las moscas se basa en la dirección de la luz. Cuando sus ojos complejos perciben la luz reflejada en la bolsa se alarman, interpretando peligro y huyendo. Otra hipótesis sostiene que la mosca confunde la bolsa con una araña o tela de araña, que es un depredador del que debe huir. Ninguna ha sido demostrada pero quienes han utilizado este truco aseguran que las moscas ya no están revoloteando por sus casas.

Otro truco es optar por colocar plantas aromáticas. Si queremos tener un olor agradable y además luchar contra la presencia de moscas, podemos disponer en las zonas por donde creemos que pueden entrar unas plantas que desprendan olores aromáticos intensos, como lavanda, menta, romero o eucalipto.

Trampas caseras. Otra opción es preparar un líquido con mezcla de agua, vinagre y azúcar, pero se recomienda utilizarla en terrazas, patios y jardines debido al olor que desprende. Si queremos ubicar la trampa dentro de casa, una buena alternativa es calentar agua con abundante azúcar hasta que la mezcla se disuelva.

Si ya han entrado en tu casa y están suponiendo un incordio, siempre puedes optar por insecticidas o repelentes caseros como el vinagre vaporizado.