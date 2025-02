Los trucos para evitar caer en un radar que te pueden salir caros

irene toribio Viernes, 10 de junio 2022, 17:48 Comenta Compartir

Cada vez son más los trucos que circulan por redes sociales y foros para intentar 'escaparse' de las multas de tráfico, concretamente de las producidas por exceso de velocidad en carreteras. 'Cómo evitar caer en un radar' o 'cómo librarse de una multa por exceso de velocidad' son búsquedas muy frecuentes en Internet. ¿Los resultados? Muchos trucos que prometen convertir tu matrícula casi en una matrícula fantasma y que no sea captada correctamente por los radares, sin embargo, esto podría salirte muy caro.

Lacar la matrícula es uno de los trucos más frecuentes. Dicen que al hacerlo, en el momento del flash, en la placa surgiría un reflejo que ocultaría números y letras. Pero no es cierto, la matrícula solo se vuelve más brillante.

Otra de las fórmulas extendidas en la red es la de doblar la matrícula, pero esto haría que estuviera en mal estado y eso acarrearía una multa de hasta 200 euros.

Tapar la matrícula al pasar por el radar (por ejemplo conduciendo un ciclomotor) o utilizar elementos que la oculten también es sancionable.

Pegatinas anti-radares, poner un CD en la matrícula o el 'doble flash' también son mecanismos inútiles y que te supondrán una multa.

Tal y como recoge la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en el Artículo 10, el conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. No hacerlo supone incurrir en una infracción grave.

Circular sin matrícula o con placas que no sean legibles: 200 euros

La sanción por no acatar esta norma es la genérica aplicada a las infracciones graves de la ley de seguridad vial, es decir: 200 euros. Y en este caso no supone la resta de puntos del carnet de conducir. Este supuesto también se aplica, como recuerda la DGT, si se circula sin matrícula.

Manipular la matrícula: 6.000 euros y posible delito penal

Por ejemplo cambiando o alterando la nomenclatura, pero también en caso de utilizar sistemas de ocultación de matrícula (que se pueden encontrar fácilmente en Internet) o bien llevar una placa que no pertenece al coche en sí puede suponer hasta 6.000 euros de multa y la resta de seis puntos del permiso de conducir.

Pero además podría ser susceptible de una sanción vía penal como delito por falsificación documental. De considerarse delito de falsedad documental, además de la mencionada sanción administrativa y la perdida de puntos de carnet, puede acarrear penas de cárcel de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

En definitiva, las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona. Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos. Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 €