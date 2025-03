El truco para enfriar rápido la cerveza

irene toribio Lunes, 25 de julio 2022, 15:14 Comenta Compartir

Seguro que este titular te encanta, y es que con este calor, llegar a casa con la compra y no poder tomarte todavía esa cerveza que has comprado con gusto porque está caliente, es un rollo. No suele ocurrirnos con los refrescos porque basta con tomarlos con algo de hielo. Pero cerveza con hielo... Sería algo raro, ¿no crees? Pues puedes conseguir tener fría la cerveza rápido con varios trucos, algunos no necesitan, si quiera, congelador, y es que... ¿qué pasa si te sucede con esos botellines que has comprado para un día de campo y allí no hay congelador? Tranquilidad, sigue estos pasos.

Solo necesitas un cubo, bol... algo donde te quepan todas esas cervezas, agua, cubitos de hielo y sal. Ahora te toca poner la cerveza dentro del cubo para después añadir los cubitos de hielo. Ahora echa agua hasta que los botellines queden bien cubiertos. Normalmente pararías ahí, ¿verdad? Pues no lo hagas. Pon un puñado de sal. Para disolverse, la sal necesita calor, así que al echarla en agua con hielo, absorverá el calor de la lata o el botellín, así consigues que se enfríe mucho más rápido. Eso sí, cuantas menos cervezas pongas, menos tardarán en enfriarse.

Si no puedes hacer esto, te cuento otro truco: Servilletas mojadas. Funciona con cualquier bebida, así que también te servirá para enfriar vinos y resfrescos. Envuelve bien en papel de cocina o servilletas mojadas con agua la bebida que quieras enfriar, que quede bien cubierta. Luego solo deberás meterla al congelador y esperar unos 15 minutos. Verás qué rápido está fresquita.

Otro truco, que ya conlleva compra extra pero que puede resultarte muy útil, es adquirir un aparato que hace girar las latas. a través del movimiento rápido se transfiere la temperatura entre dos fluidos. Así que, si lo haces encima de hielo para que el frío se traspase al líquido, conseguirás que esté fresquita en pocos minutos.