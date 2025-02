El mejor truco para desinfectar estropajos y paños de forma fácil y rápida

Irene Toribio Lunes, 22 de enero 2024, 20:03 Comenta Compartir

Mantener la casa limpia es fundamental para crear un entorno saludable y agradable en el que vivir. Más allá de la estética, la limpieza desempeña un papel crucial en nuestra salud física y mental, y es que un hogar limpio no solo contribuye a prevenir enfermedades al eliminar gérmenes y bacterias, sino que también proporciona un ambiente propicio para el bienestar emocional y la relajación. Pero no basta con pasar un paño o estropajo con algo de producto y limpiar nuestra casa... La limpieza del hogar no solo se trata de eliminar la suciedad visible, sino también de cuidar aspectos invisibles pero igualmente importantes (o más).

Un error muy frecuente es 'limpiar con sucio', es decir, coger el estropajo o paño con el que llevamos días limpiando cientos de cosas distintas y pasarlo por la zona a limpiar. Esto, que quizá hacemos por falta de tiempo, supone un gran problema. Así que te ayudamos a evitarlo.

Un truco 'obvio' pero fundamental es tener estropajos y paños distintos para las diferentes zonas de la casa, para distinguirlos basta con usar colores distintos o, en el caso de los estropajos, hacerle alguna señal como cortar una esquina.

Establecido esto, vamos a lo realmente importante: Desinfectar con frecuencia los estropajos y paños. Te damos un truco que conseguirá dejarlos como nuevos en solo 2 minutos:

Lo más sencillo es colocar el estropajo en un recipiente con agua y meterlo durante dos minutos en el microondas a máxima potencia. Tras dejarlo reposar, se saca, se escurre y se deja secar. En caso de no tener microondas, se puede hervir agua y añadir vinagre blanco. Después se sumerge el estropajo y se deja actuar durante 20 minutos.

Otra manera muy eficaz es utilizar lejía. Si se sumergen durante dos minutos en una solución de agua con un poquito de lejía, la desinfección de los trapos es mucho más efectiva.

Si tienes algo más de tiempo, otra opción es llenar un barreño con agua caliente y añadir algunas gotas de amoniaco. Suumergimos por completo los trapos y paños de cocina que queramos desinfectar y dejamos que reposen algunas horas (entre 2 y 3) para que se eliminen por completo la suciedad, bacterias y microbios.