El truco definitivo para que no se deshagan las croquetas al freirlas Apunta estos consejos para que no te ocurra este 'accidente' con tus croquetas favoritas

Irene Toribio Martes, 6 de febrero 2024, 20:34 Comenta Compartir

Atención croqueteros, traemos el truco definitivo para que las croquetas no se os deshagan al echarlas en la freidora. ¿Cuántas veces has vivido esto? Quieres unas croquetas perfectas pero te resulta imposible que se mantengan en su forma en cuanto las fríes. Pues apunta:

- Si las fríes en freidora de aire o 'airfryer', lo mejor es que las untes en un poquito de aceite antes de introducirlas. Aunque normalmente no se utiliza aceite en la freidora de aire, esta es la mejor opción para que no se rompan o se peguen al fondo. Para conseguir que las croquetas queden con la forma perfecta después de pasar por la freidora de aire, el truco está en añadir un poco de aceite de oliva sobre las croquetas: podemos utilizar un práctico spray para rociarlas, o simplemente echar un chorrito por arriba y por abajo. Y no te olvides del papel de horno en el fondo de la cesta.

- En sartén. Procura que la sartén tenga las paredes altas, es muy importante utilizar la sartén adecuada antes de nada. Además, el tipo de aceite que utilizamos es fundamental para que se hagan perfectamente: siempre se recomiendan dos: aceite de girasol alto oleico y aceite de orujo de oliva.

Otro truco en este caso es echar las croquetas con el aceite caliente, no humeante. Cuidado con esto... Veremos que el aceite está caliente cuando salgan burbujas al introducir una croqueta. Prueba primero. Siempre, y evita freír muchas croquetas a la vez, ya que se provocará una disminución en la temperatura del aceite, lo que podría provocar su apertura o ruptura.

El 'truquito' extra es sellar la fritura. Esto se consigue dando la vuelta a la croqueta antes de que se dore.

Temas

Gastronomía