HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabre la A-66: estas son las carreteras extremeñas cortadas por los incendios en la región
Varios medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España ICAL

Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León

El alcalde de Boca de Huérgano ha informado de que no han podido contactar con ellos «debido a la falta de cobertura en la zona»

C. P. S.

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:40

Tres ganaderos se encuentran desaparecidos en Boca de Huérgano después de salir a rescatar a su ganado ante el avance de un incendio que ya se encuentra «a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas». Según ha confirmado a Leonoticias el alcalde, Óscar Fernández, «no se ha podido contactar con ellos debido a la falta de cobertura en la zona» , lo que mantiene en vilo a familiares y vecinos. El fuego, avivado por el fuerte viento, se está propagando rápidamente y amenaza a varias explotaciones.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  2. 2 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  3. 3 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  4. 4 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  5. 5 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  6. 6 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  7. 7 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  8. 8 Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio declarado en Llerena
  9. 9 Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína
  10. 10 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León

Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León