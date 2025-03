Tres exalumnos de maristas acusan de presuntos abusos al ex delegado del Gobierno de Murcia

L.V. Martes, 25 de octubre 2022, 08:56 | Actualizado 09:07h. Comenta Compartir

Tres exalumnos de maristas denunciaron en la orden y al Defensor del Pueblo presuntos abusos por parte del que fuera su profesor, Joaquín Bascuñana, en el seminario Santa María del Mar en La Marina de Elche (Alicante), según informa El País.

Bascuñana, nacido en Molina de Segura, dejó los hábitos cuando tenía treinta años para iniciar su carrera política, llegando a convertirse en uno de los políticos de peso en el PP de Murcia durante los años noventa.

Según la información de El País, este delito habría prescrito, lo que conllevaría su archivo. En declaraciones a ese mismo periódico, el ex delegado del Gobierno en Murcia niega las acusaciones y asegura que es falso: «No doy crédito, no lo puedo entender, no tengo conciencia de ello, juro por lo más sagrado que nunca en mi vida he tocado un niño».

Los hechos habrían ocurido entre 1970 y 1973, por lo que Bascuñana tendría entre 19 y 22 años. El ex diriginte indica a El País que la mayoría de edad comenzaba a los 21 años en 1972, por lo que él también habría sido menor de edad en el momento en el que tuvieron lugar los presuntos abusos.

Bascuñana afirma no comprender que se de crédito «a acusaciones de unos supuestos roces de hace 50 años que destrozan a un hombre, a una familia y a su trayectoria». «No me puedo defender, estoy dispuesto a sentarme con estas tres personas para que me lo digan a la cara y hablar con ellos», concluye en declaraciones al diario El País. LA VERDAD intentó ponerse en contacto con el ex delegado del Gobierno pero, por el momento, no ha obtenido respuesta.

Joaquín Bascuñana se encuentra a la espera de juicio por el caso Novo Carthago, que comenzará el próximo mes de febrero.