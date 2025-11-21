Tres discotecas de España ocupan el pódium de las cien mejores del mundo ¿Es España el mejor lugar para irse de fiesta? Seis de las diez primeras del ranking mundial son españolas

Judith Rueda Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Ibiza es conocida como uno de los mejores lugares para salir de fiesta, hasta tal punto que las tres mejores discotecas del mundo se encuentran allí. International Nightlife Association realizó el pasado miércoles 19 de noviembre la décima gala de los Golden Moon Awards en Valencia con motivo del 10º Congreso Internacional de Ocio Nocturno. En esta gala se anunció 'The World's 100 Best Clubs 2025' que recoge las mejores discotecas de todo el mundo, y en el que España se sitúa fuerte dentro de su top diez.

Liderándolo se encuentra el hiperclub Unvrs que se diferencia por su estilo teconológico y futurista. Sin embargo, de las tres esta es la que tiene el precio de entrada base más barato situándose entre 25 y 100 euros. Aunque hay que recordar que este puede variar dependiendo del artista invitado además de otros factores.

Seguida y también de los mismos creadores se encuentra Hï Ibiza, que hasta el momento llevaba siendo reconocida como la discoteca número uno del mundo desde 2017. El precio de sus entradas es ligeramente más elevado posicionándose entre 30 y 110 euros y se encuentra condicionado también por el artista invitado además de otros facotes.

En tercer lugar, de los mismos creadores, se encuentra la macrodiscoteca al aire libre Ushuaïa Ibiza, que también es una compañía de hoteles. Es la que tiene el precio de entrada base más alto, entre 30 y 130 euros, dependiendo de la misma manera del artista invitado, hora de entrada o fiesta entre otors factores.

Aunque las discotecas españolas no solo lideran el ranking, sino que ocupan gran parte de el mismo. En la séptima posición se encentra el club Shôko Barcelona, en la octava DC-10 Ibiza y en la novena Opium Barcelona. Esto suma un total de seis discotecas españolas dentro de la lista compitiendo con países como Brasil, Alemania y Estados Unidos.

Temas

Ibiza

España