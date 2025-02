Tres aparatos electrónicos que debes apagar antes de salir de casa para evitar riesgos

Redacción Hoy Jueves, 1 de agosto 2024, 14:01 Comenta Compartir

Cuidar nuestro hogar es tan importante cuando estamos en él como cuando lo dejamos, ya sea por unas horas o por unos días. Y uno de los aspectos fundamentales es proteger su seguridad sobre todo ahora, que con la llegada de la época vacacional, solemos pasar varíos días sin pasar por casa. ¿Qué puede ocurrir? Un grifo mal cerrado, una nevera abierta, un aparato electrónico conectado... Todo esto puede conllevar riesgo de inundaciones, pérdidas económicas, incendios... y para evitar esto último es importante que mantengas desconectados, sobre todo, estos tres aparatos electrónicos antes de salir de casa. Se trata de los cargadores (de móviles, ordenadores, tablets...), alargadores y estufas eléctricas.

Nada de cargadores conectados sin usarse

Y no lo decimos por los problemas que pueda suponer en tu factura de la luz, y es que estos son mínimos, es más, desde un informe elaborado por PhoneHouse aseguran que el cable de tu enchufe apenas consume electricidad cuando no está conectado a nada. «Para que te hagas a la idea, la factura no te aumentará más de unos céntimos al año, por lo que a nivel económico no es un problema el dejar el enchufe conectado», señalan. Pero sí que hay un peligro que no podemos ignorar: los incendios. «Hay algunos casos en los que un hogar se ha incendiado por dejar un cable encima de la cama. El motivo de este peligro tiene que ver con los cortocircuitos o subidas de tensión, ya que pueden provocar un desastre», apuntan.

Con los cables alargadores, cuidado

Si se usan sin la debida precaución, pueden convertirse en foco de incendios y poner en riesgo tu seguridad. Desde Statefarm se centran en tres puntos de importancia: elegir bien los alargadores que necesitamos, saber utilizarlos, y cuidarlos correctamente.

Elige bien el alargador que necesitas Si vas a usarlos en el exterior, utiliza solo cables de extensión marcados para uso al aire libre.

Lee las instrucciones (si están disponibles) para obtener información sobre el uso correcto del cable y la cantidad de energía que consume.

Selecciona cables clasificados para manejar los amperios y el voltaje de los dispositivos con los que se utilizarán. El calibre de un cable indica su tamaño: cuanto menor sea el número, más grande será el cable y más corriente eléctrica podrá manejar de manera segura.

Para los electrodomésticos más grandes, los cables de extensión gruesos, redondos y de bajo calibre son los mejores. Para electrodomésticos y aparatos electrónicos más pequeños, puedes usar cables delgados o planos.

Cómo usarlos Inspecciona el cable en busca de daños antes de usarlo; asegúrate de que el cable no esté deshilachado ni tenga puntas rotas, y deséchalo si encuentras signos de daño.

Nunca retires la conexión a tierra de un cable de extensión para hacer que entre en un enchufe de dos puntas.

Asegúrate de que el enchufe del cable de extensión esté completamente insertado en el tomacorrientes.

Evita conectar múltiples aparatos con un solo cable.

Nunca utilices cables de extensión de interiores en exteriores.

No conectes varios cables de extensión unos a otros.

No pases cables de extensión debajo de alfombras ni muebles.

Nunca pegues con cinta adhesiva los cables de extensión a los pisos ni los fijes a superficies con grapas ni clavos.

No dobles ni enrolles los cables cuando estén en uso.

No enchufes los calentadores ambientales a los cables de extensión.

Mantén a los niños y las mascotas alejados de los cables enchufados y considera cubrir los cable que no se están utilizando con cubiertas a prueba de niños.

Deja de usar cables de extensión que se sientan calientes al tacto.

Cómo cuidar de los cables de extensión Desenchufa los cables de extensión cuando no estén utilizando.

Tira del enchufe, no del cable, al desconectarlo del tomacorrientes.

Guarda los cables en un espacio cerrado.

Desecha los cables dañados.

Cuáles son los riesgos de los cable de extensión

Si un cable de extensión está cubierto (como debajo de una alfombra o dentro de una pared), el calor no puede escapar y podría provocar un incendio.

Los cables pueden ser un riesgo de tropiezo. Asegúrate de que los cables de extensión sean visibles y no atraviesen áreas de alto tráfico.

Un cable de extensión húmedo podría causar un cortocircuito en tus dispositivos eléctricos o provocar una descarga eléctrica. Toma precauciones adicionales para mantener el cable seco y evita dejar que repose en agua o nieve.

Atención a las estufas eléctricas

En caso de que tu estufa esté mal conectada o haya una subida de tensión, puede terminar provocando un incendio. Además, ten en cuenta que no debes poner nada encima de ellas, por ejemplo ropa para que seque más rápido, porque puede generar fuego instantáneo.