Tres agraciados en el sorteo de La Primitiva ganan más de 71.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 30 de octubre 2025, 22:55

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 30 de octubre, está formada por los números 8, 9, 19, 34, 39 y 42. El número complementario ha sido el 13 y el reintegro, el 2. El Joker corresponde al 7 794 358.

La recaudación del sorteo ascendió a 11.003.130 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 27.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres apuestas acertantes, dos de las cuales han sido validadas en el Despacho Receptor nº 57.085 de Oviedo, situado en Plaza de la Paz, 8 bajo pta. 5, y la otra en la Administración de Loterías nº 35 de Valencia, situada en Plaza de la Reina, 16 bajo. Cada uno se ha llevado 71.513,45 euros.