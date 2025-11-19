Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles

R. H. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:06 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 19 de noviembre, ha estado formada por los números 11, 15, 19, 29, 42 y 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.768.919,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.200.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en Madrid, Valladolid y a través de la web oficial www.loteriasyapuestas.es. Estos tres afortunados se llevan 58.149,99 euros cada uno.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 100 boletos y cada uno de ellos se lleva 872,25 euros.