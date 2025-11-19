HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles

La recaudación del sorteo ascendió a 2.768.919,50 euros

R. H.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:06

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 19 de noviembre, ha estado formada por los números 11, 15, 19, 29, 42 y 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.768.919,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.200.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en Madrid, Valladolid y a través de la web oficial www.loteriasyapuestas.es. Estos tres afortunados se llevan 58.149,99 euros cada uno.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 100 boletos y cada uno de ellos se lleva 872,25 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  4. 4 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  5. 5 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  6. 6

    Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz
  7. 7

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  8. 8 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  9. 9 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  10. 10 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles

Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles