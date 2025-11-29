Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 55.000 euros este sábado

R. H. Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 29 de noviembre, ha estado formada por los números 11, 17, 26, 27, 37 y 38. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.691.194,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.030 de Cádiz, situado en Trille, 29; en el nº 41.690 de Villacarrillo (Jaén), situado en Feria, 14; y en el nº 66.660 de Eibar (Gipuzkoa), situado en Tiburcio Anitua, 8. Cada uno de los afortunados se ha llevado un premio de 55.675,57 euros.