HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 55.000 euros este sábado

La recaudación ha ascendido a 2.691.194,50 euros

R. H.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 29 de noviembre, ha estado formada por los números 11, 17, 26, 27, 37 y 38. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.691.194,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.030 de Cádiz, situado en Trille, 29; en el nº 41.690 de Villacarrillo (Jaén), situado en Feria, 14; y en el nº 66.660 de Eibar (Gipuzkoa), situado en Tiburcio Anitua, 8. Cada uno de los afortunados se ha llevado un premio de 55.675,57 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  3. 3

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Pausa, comer como Dios manda
  7. 7 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  8. 8

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media
  9. 9

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  10. 10 El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 55.000 euros este sábado

Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 55.000 euros este sábado