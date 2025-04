Qué es la tosferina y por qué es importante vacunarse

Irene Toribio Martes, 26 de marzo 2024, 20:53 Comenta Compartir

«Muere por tosferina un bebé cuya madre no se había vacunado», «Un bebé de un mes fallece por culpa de la tosferina: su madre no se había vacunado»... estos titulares copan, hoy, todos los medios de comunicación. Un bebé de de apenas un mes de vida, cuya madre no se había vacunado de tosferina durante el embarazo, murió este 2023 en España, según el Informe epidemiológico sobre la situación de la tosferina en España, que analiza la evolución de la infección. Una trágica noticia que saca a relucir, una vez más, la importancia de las vacunas. Pero, ¿qué es la tosferina? ¿es importante vacunarse? ¿quién tiene que vacunarse? Te lo contamos todo.

La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad, pero es durante los primeros meses de vida cuando puede resultar más alarmante, derivando a veces en la hospitalización del bebé y, en los casos más graves, pudiendo causar su fallecimiento, como ha ocurrido en el citado caso.

Las complicaciones más graves y frecuentes que pueden ser causa de muerte en lactantes y niños pequeños son, tal y como apunta la Clínica Universidad de Navarra:

- Respiratorias: bronquitis, neumonías...

- Neurológicas: encefalopatía tosferinosa (convulsiones, alteraciones de la conciencia...) debida a la falta de oxígeno y a hemorragias por aumento de la presión venosa.

Cómo se contagia

El contagio se realiza directamente desde la persona enferma a la sana por el aire (al hablar, toser...).

Cuáles son los síntomas de la tosferina

Los síntomas iniciales de la tosferina son los mismos que en un resfriado común, con congestión nasal, moqueo, estornudos, tos y ­fiebre.

La Organización de Consumidores y Usuarios explica que «tras una o dos semanas la tos puede hacerse más intensa y persistir, de hecho, durante varias semanas. Estos accesos de tos pueden hacer que el niño tenga que hacer un esfuerzo mayor para respirar, produciendo un sonido sibilante que se conoce como «gallo inspiratorio». No obstante, muchos bebés con tosferina pueden no presentar tos, y sí presentar pausas en la respiración, con el consiguiente riesgo».

Cómo prevenir la tosferina

La tosferina se puede prevenir mediante vacunación.

En nuestro país, su administración se encuentra en el calendario de vacunación infantil y se realiza a los 2, 4 y 11-12 meses de edad, con un refuerzo posterior a los 6 años y una dosis final en el adolescente (12-14 años).

«Como la vacunación no se inicia hasta los 2 meses de vida, la estrategia para proteger a esos lactantes, que son los que desarrollan las formas más graves de la enfermedad, es la vacunación sistemática frente a tosferina a todas las embarazadas entre la 28 y la 36 semana de gestación. De esta manera, la madre genera anticuerpos contra la enfermedad que van a pasar al feto a través de la placenta y que le protegerán hasta que pueda vacunarse», explican desde Cinfa salud.

