130 toneladas de tomates para la primera Tomatina pospandemia

Miles de personas de diferentes partes de España y del mundo se han congregado este miércoles, en Bunyol, para participar junto a los vecinos de ... la localidad en la más que famosa Tomatina, bautizada por algunos turistas extranjeros como el ' Tomato Festival'. Esta fiesta cumple su 75 aniversario, algo que ha suscitado el interés, no tan solo de los participantes que se encuentran en primera línea de batalla, sino la de otros miles que siguen la Tomatina desde casa a través de sus televisores. ¡Nadie se lo quiere perder!

Max y Jos son dos jóvenes turistas holandeses que han venido a España de vacaciones durante dos semanas. «Estábamos en Castellón y al enterarnos de que existía esta fiesta decidimos pasarnos por aquí», comenta Max. «Nos encanta. En nuestro país no hay ninguna fiesta parecida» , puntualiza Jos. Juan Carlos es vecino del pueblo y nunca se pierde este evento. «Para Buñol es un honor ver a tanta gente aquí reunida en nuestra fiesta» comenta este vecino, y añade: «Teníamos muchas ganas de volver a disfrutar de la Tomatina después de haber estado 2 años sin poder celebrarla».

«¡Oh no!», grita un turista japonés que acaba de ser alcanzado por el agua que lanzan los vecinos desde sus balcones. Cubos, vasos, globos de agua e incluso mangueras son utilizadas por los presentes para refrescarse ante el calor y 'jugar' con el resto de asistentes. «Nos gusta la picardía, nos gusta darle vidilla a esto», explica Joaquín, uno de los tantos jóvenes que se divierten lanzando agua a diestro y siniestro mientras esperan para que la Tomatina dé comienzo.

El reloj escasamente marca las 12 del mediodía cuando por fin se da por iniciada esta tradición buñolense. Es imposible percatarse de cuál ha sido ese primer tomatazo que ha dado paso a la batalla campal que se libra en estos momentos en esta localidad de Buñol. Ningún lugar del mundo puede reproducir el paisaje 'tomatístico' del que hoy son partícipes las calles de este municipio.

Apenas transcurridos los primeros minutos de contienda, las calles del pueblo ya se han teñido de rojo. Del mismo modo, resulta imposible ver a alguien que no esté impregnado en mayor o menor medida por un color rojizo. Algunos, no tan valientes, prefieren ver el espectáculo desde un balcón, algo que, sin embargo, no les ha librado de algún que otro tomatazo. Nadie está a salvo de recibir el impacto de esta hortaliza durante el transcurso de los sesenta minutos en los que la localidad de Bunñol se crea un paisaje 'tomatístico' irrepetible en el mundo.

El récord actual de asistencia es de 22.000 participantes, una cifra que este año no se podrá superar debido la limitación de aforo que solo permite la entrada a 20.000 personas, aún así, apenas cabe un alfiler en el pueblo para celebrar la Tomatina de 2022, la primera de la era postpandémica. La conmemoración del 75 aniversario de la tradición, sumado al hecho de haber estado sin esta fiesta durante dos años, hace que las ganas, la pasión y el sentimiento de las personas que participan hoy en esta fiesta sean más grandes que nunca.

75 años de historia

Los vecinos de Buñol celebran hoy el 75 aniversario de su fiesta más internacional. En esta edición se conmemoran también los 20 años de su nombramiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Esta tradición nació en el año 1945 fruto de las casualidades del destino. Unos jóvenes se hacían paso entre la multitud para presenciar un desfile de gigantes y cabezudos que tenía lugar en la localidad de Buñol. En su afán por tratar de presenciar el espectáculo en primera fila derribaron a una de las personas que participaban en el desfile. Éste entró en cólera y arremetió fuertemente contra la multitud, golpeando a todos los que se encontraba a su paso. El resto de espectadores allí presentes contestaron y se formó allí una gran batalla campal, en la que algunos aprovecharon que había en los alrededores una tienda de verduras y se arrojaron tomates los unos a los otros. Al año siguiente, se volvió a repetir este acto, pero esta vez de forma voluntaria, dando paso así a una tradición que hoy cumple su 75 aniversario.

Tomates de la Llosa

Como de costumbre La Llosa, un municipio de la comarca de la Plana Baja de Castellón, será el proveedor oficial que proporcionará los 130.000 kilos de tomates para la Tomatina de este año. Los seis camiones que se desplazarán este miércoles hasta Bunyol ya han sido cargados y están ya listos para ser utilizados en la popular fiesta de la localidad.

Cae un muro y abre un socavón antes de la Tomatina

Las fuertes tormentas que han sacudido a algunas zonas de la Comunitat han dejado estragos también en la localidad de Buñol. A escasas horas de celebrar su tradicional fiesta, la Tomatina, un muro de una casa ha cedido y caído sobre las calles de la localidad, dejando un gran socavón en el suelo.

«Se trata de un muro en el que ya estábamos trabajando desde hace tiempo porque habíamos detectado cierta estabilidad», explica Juncal Carrascosa, alcaldesa de Bunyol. «Desde luego no teníamos consciencia de que se fuese a producir un derribo inminente, pero la tormenta de esta madrugada ha precipitado este desenlace», puntualiza la edil.

Los bomberos se desplazaron al lugar de los hechos lo antes posible al lugar de los hechos y desalojaron rápidamente a varias familias, para las cuales ya se les está buscando una solución habitacional hasta que puedan volver a sus casas. Por el momento no hay heridos.

María, una vecina de la zona describe las escena que vivieron algunos afectados: «Un amigo ha abierto la puerta de sus casa y se ha encontrado un 'hoyo al vacío' delante de sus narices». «Los vecinos estábamos un poco convulsionados porque no es la primera vez que han habido derrumbes en la zona, con heridos e incluso muertos», explica esta vecina.

La zona en la que ha ocurrido el derrumbe está conformada por calles muy antiguas, estrechas y de tierra. Desde el Ayuntamiento aseguran que esta tragedia no afectará al recorrido de la Tomatina y trabajan ya en la celebración de la misma a la par que tratan de arreglar los desperfectos lo antes posible.