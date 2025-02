Tiró 46.645 euros a la basura porque «el dinero es papel mojado» El vecino de Valladolid, que sufre un evidente problema psiquiátrico, afirma que no desea recuperar la cantidad

J. Sanz Valladolid Jueves, 9 de junio 2022, 11:47 Comenta Compartir

Los testigos no se equivocaban. El vecino del barrio vallisoletano de Delicias que el pasado lunes tiró, y es literal, 46.645 euros en billetes a un contenedor de reciclaje de papel de la calle General Shelly sufre un problema psiquiátrico evidente. El hombre reconoce ahora que el dinero era suyo y que lo tiró de manera consciente. Y lo hace sin salirse de un discurso coherente, en cierto modo, pero difícil de entender. «El dinero es papel mojado y lo tiré porque no lo necesito y deseo vivir en la gratuidad», ha señalado el protagonista de una historia que no deja de ser triste y que, según apuntan muchos de sus vecinos, pide a gritos «una intervención social».

El hombre, de 65 años y que vive solo desde hace más de diez en un piso del entorno del lugar donde fue hallado el dinero, es conocido por haber protagonizado numerosos episodios llamativos con anterioridad. «Es una persona que no está bien y que a veces le da por salir desnudo por la calle o llenar de pintadas su propia casa, pero lo del lunes nos ha sorprendido a todos, ya que es un hombre que, a lo sumo, puede cobrar una pensión, pero nada más», apuntan.

El lunes no estaba en casa cuando los policías recuperaron el dinero – los agentes creyeron inicialmente que los billetes eran falsos–, un montante que ahora se encuentra bajo custodia judicial para determinar su futuro. Este miércoles sí estaba. Y al ser preguntado por lo ocurrido responde sin problemas que los 46.645 euros eran suyos. ¿Por qué tenía tanto dinero en casa? Pues él, dentro de su discurso, afirma que lo tenía porque «estoy en este mundo». Y lo tiró, añade, porque «no lo quería».

Deseo de vivir «en paz con Dios»

«El dinero es papel mojado, yo deseo vivir en gratuidad y ese dinero ahora ya no es de nadie», señala antes de incidir en que no tiene intención de recuperarlo: «No, para nada, no lo quiero». Lo tenía, añade en un discurso un tanto preocupante, porque «en este mundo material era necesario» para después añadir que «mi deseo es vivir en paz con Dios y con la naturaleza».

Los vecinos que le conocen inciden en que es una persona que «necesita un seguimiento y llevar el tratamiento que tenga que llevar». Ellos aclaran que apenas se relaciona con el resto de residentes y acotan que nunca ha protagonizado episodios violentos más allá de ciertas 'excentricidades'. La última fue tirar 969 billetes, en su mayoría de 50 euros, a un contenedor de reciclaje. «Solo es papel que no sirve para nada», reitera.La casualidad quiso que un mujer presenciara la escena al filo de las nueve de la mañana, cuando vio al hombre tirar a puñados los billetes al contenedor. La suerte quiso que estuviera vacío y los policías locales que acudieron al lugar pudieron recuperarlo minutos después. Eran 46.645 euros. El dinero está ahora depositado bajo custodia judicial y será el juzgado el que determine su origen y su posible devolución.