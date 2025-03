Este es el casco que tienes que utilizar según tu tipo de moto Conducir sin casco no solo puede resultar en sanciones legales, sino que también aumenta el peligro para nuestra seguridad

El uso del casco al conducir una moto es fundamental para garantizar la seguridad. Este elemento de protección proporciona una barrera vital contra lesiones graves en caso de accidente, al absorber impactos y proteger la cabeza de posibles traumatismos. Conducir sin casco no solo puede resultar en sanciones legales, sino que también aumenta considerablemente el peligro para la integridad física del motociclista. En resumen, el uso del casco es una precaución esencial que no solo cumple con normativas, sino que salva vidas en la carretera. Pero, ¿qué casco tengo que utilizar para mi tipo de moto? Te lo contamos.

La elección del casco adecuado dependerá de tu estilo de conducción, preferencias personales y necesidades de protección, apuntan desde Moto Club Mapfre: «Asegúrate de seleccionar un casco que cumpla con los estándares de seguridad de tu región y que se ajuste correctamente para garantizar la máxima seguridad y comodidad mientras conduces en moto», señalan.

Es importante escoger el casco adecuado y es que los diferentes tipos de casco se adaptan de manera específica a los distintos estilos de motos, teniendo en cuenta tanto la seguridad como las preferencias personales de los conductores. Estos son los distintos tipos que podemos encontrar según Mapfre:

Casco integral

Un casco integral es el que está compuesto de una sola pieza y cubre la cabeza al completo, ofreciendo una protección integral. Son los más comunes y los que mayor nivel de protección ofrecen ya que se adaptan a la cabeza, protegiendo firmemente tanto cara como barbilla y ayuda a reducir el ruido del viento para una experiencia de conducción más cómoda.

Los cascos integrales son los más recomendables para todo tipo de moto de carretera, desde scooter hasta grandes motos de turismo. Los hay de muy diversas gamas, siendo los de gama más alta los más ligeros ya que cuanto menos pese un casco, más seguro será para tu cuello en marcha y para tu cabeza en caso de impacto.

Casco modular

También conocido como convertible o 'flip-up' este casco combina la seguridad de un casco integral con la conveniencia de un casco abierto. Son una variante de los integrales y permiten que la mentonera se levante, convirtiéndolo en un casco tipo jet. Por lo general no está recomendado circular con la mentonera abierta ya que en caso de caída podría causar daños cervicales, la mentonera podría engancharse y no deslizar, además de que dejaría toda la cara descubierta. Solo los de doble homologación P/J son seguros en posición abierta.

Son versátiles ya que ofrecen la opción de tener la protección completa de un casco integral o la comodidad de un casco abierto en situaciones donde no se necesita una protección total, o cuando nos lo ponemos o quitamos. Es adecuado para motos de Turismo y Adventure, brindando versatilidad en diferentes situaciones de conducción.

Casco abierto o Jet 3/4

Este tipo de casco cubre la parte superior de la cabeza y las orejas, pero deja la cara y la barbilla al descubierto, es popular entre los motociclistas urbanos y en motos estilo cruiser o scooters, ya que ofrecen una mayor visibilidad y son compactos, algo que facilita guardarlos bajo el asiento de un scooter. Sin embargo, ofrecen mucha menos protección en comparación con los cascos integrales.

Casco Half-Hemlet

Estos cascos cubren solo la parte superior de la cabeza, dejando la cara y la mandíbula expuestas. Son populares en motos de estilo chopper o diseño retro, aunque son ligeros ofrecen una protección limitada en comparación con otros tipos de cascos.

Casco OFF-road

Diseñado para su uso en motocross y enduro, estos cascos son ligeros, con una prominente mentonera muy aireada, visera contra el sol, pero sin pantalla ya que están diseñados para ser utilizados con gafas de enduro o motocross. Están provistos para garantizar una buena ventilación, así como un amplio campo de visión.

Como ocurre con los cascos de trial los cascos off-road pueden estar homologados para circular por carretera, pero no están previstos para ello, ya que sus niveles de seguridad son aptos en tierra, pero no en asfalto. Por tanto, no es aconsejable su uso en carretera.

Casco Dual

Un casco dual o casco dual-sport es una opción versátil que combina características de cascos integrales y cascos off-road. Están diseñados para adaptarse a una variedad de estilos de conducción, desde carretera hasta terrenos mixtos. Los cascos duales suelen estar equipados con una visera prominente que protege contra el sol, el polvo y los escombros. Esta visera se asemeja a la de un casco off-road y se puede ajustar o quitar según sea necesario.

Muchos cascos duales tienen una mentonera que se puede quitar, convirtiéndolos en cascos de estilo jet o 3/4 cuando se necesita una mayor ventilación o comodidad. Algunos cascos duales ofrecen la opción de usar la visera y la mentonera, pero también pueden convertirse en cascos integrales al quitar o plegar estas partes, lo que brinda una versatilidad aún mayor.

Casco Trail

Son una combinación entre los cascos off-road y los cascos integrales. Son cascos de una sola pieza, con una mentonera que deja la cara muy despejada, como los off-road, con visera para el sol, pero con pantalla como los integrales. Normalmente se puede desmontar la visera, para ser usados como un integral, o la pantalla, para ser usados con gafas de off-road.

Son cascos muy adaptables y pueden ser usados en diferentes situaciones. Si vas a hacer muchos kilómetros por carretera a buen ritmo, desmonta la visera para que no te haga de vela con el viento, y si vas a hacer tramos off-road, en cambio, desmonta la pantalla para ir más fresco.

