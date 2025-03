Sor TikTok al habla

Xiskya Valladares (@xiskya en TikTok ) es la monja con más seguidores en la red social más popular entre los jóvenes. Nicaragüense de 53 años, ... lleva tiempo asentada en Palma de Mallorca como religiosa de la Pureza de María, que cuenta con su propia universidad. Allí imparte clases en el grado de Periodismo, además de dirigir el gabinete de comunicación. Y de comunicar, la monja influencer, como también es conocida en las redes, sabe un rato. Lo debe de hacer estupendamente porque arrastra a 645.000 'feligreses' que no se pierden ninguno de los vídeos que crea en su perfil de TikTok, donde, además, responde a dudas y preguntas que le formula su fiel legión de seguidores. Sus entradas tienen nada menos que 12 millones de 'likes', un tirón mediático que también la han hecho famosa en Latinoamérica y aderezado con sus otros 75.000 seguidores en Twitter.

Xiskya, filóloga, doctora en Comunicación Audiovisual y con blog propio , aprendió a manejarse en TikTok durante lo peor de la pandemia. Aprovechó aquellos meses del confinamiento («como las clases eran online tenía más tiempo libre», recuerda) para empaparse de las posibilidades que ofrecía esta plataforma de vídeos cortos, donde vio una formidable vía para llegar a nuevas audiencias. Aprendió a crear efectos especiales usando el croma, a rotular las imágenes con títulos... y poco a poco fue captando la atención de los usuarios.

Un día le seguían cinco, al día siguiente diez más... hasta que dio el pelotazo al hacer un dúo (un vídeo en respuesta a otro y se visualizan a la vez) con un chaval de Barcelona de 16 años, que en un vídeo confesaba tener un coniderable cacao mental a cuenta de la Santísma Trinidad. El joven decía no entender absolutamente nada de este intrincado dogma del cristianismo (que ciertamente se las trae) por mucho que le contaran que Dios es uno y trino, es decir una unidad conformada por tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Xiskya se lo explicó a su manera y lo hizo de modo tan comprensible que el chico y sus amigos empezaron a seguirla.

Se fue corriendo la voz de que había una monja en TikTok que respondía de forma directa y sencilla a cuestiones complejas y el boca a boca digital desató una lluvia de nuevas preguntas... y seguidores por decenas de miles. De aquí y del otro lado del charco, sobre todo de México y Argentina, pero también de países lejanos y sin tradición católica como Japón e India.

Ampliar Perfil en TikTok de la religiosa nicaragüense afincada en Palma de Mallorca. R. C.

«Los jóvenes me preguntan de todo, desde las cosas más banales a las más complicadas. Casi siempre tienen que ver con la moral sexual y eso que la moral es muy amplia, pero parece que solo existe la moral sexual», dice la religiosa. Un elevado número de dudas giran en torno al sexo. «Me preguntan si pueden tener sexo fuera del matrimonio, si es pecado ser homosexual o si lo es masturbarse… Yo les insisto en que los pecados más graves justamente no son los sexuales, quitando el tema de la pederastia que obviamente sí, pero que el orgullo, la soberbia, el pisar al otro, el machacar, el discriminar... son mucho más graves que aquellos por los que se preocupan«, ilustra.

A Xiskya le llama la atención que un alto porcentaje de sus seguidores se declare no practicante o ateo «¡y siga a una monja!»

A Xiskya no deja de sorprenderle que el 40% de sus seguidores (entre los que predominan los jóvenes de 14 a 30 años) no pise la iglesia «¡y siga a una monja!». Un análisis de su audiencia que elaboró el Vaticano (hasta allí han llegado los éxitos de sor TikTok), reveló que el 30% son creyentes no practicantes y otro 10% se declara directamente ateo o agnóstico. «Dicen que hay cosas que les ha alejado de la iglesia, consideran las celebraciones muy aburrida y el lenguaje que utilizan los sacerdotes les parece ininteligible. Creo que nos falta adecuar los lenguajes y los formatos a los nuevos tiempos y obligatoramente eso lo tienes que hacer cuando estás en una red como TikTok», detalla.

El resto de sus seguidores son católicos o protestantes («incluso hay algún musulmán»), pero practicantes. «Aún así me dicen que entienden mejor lo que yo les explico que lo que les están diciendo en la iglesia o en la clase de Religión».

«Es necesaria una pastoral digital»

Como misionera digital, como así le gusta definirse, la hermana Xiskya es de lo más activa. Sube cada día tres vídeos y no solo para responder a las preguntas de los 'tiktokers'. También comenta la actualidad, desde la guerra de Ucrania a los gritos machistas del colegio mayor Elías Ahuja, alguna exposición de carácter religioso, como la última sobre la Sábana Santa (The Mystery Man) recientemente inaugurada en la catedral de Salamanca, o noticias relacionadas con el Papa o la Iglesia en general. «Trato de aportar mi visión cristiana de la actualidad, pero las preguntas me consumen mucho tiempo, son tantas que no doy abasto y tengo que hacer una selección de las que más se repiten, que supongo son las que más interesan».

«La gente consume un montón de su tiempo en las redes sociales. Ese es el lugar para llegar a los que no vienen a la iglesia».

Y a pesar del esfuerzo y las energías que dedica, ella no puede estar más satisfecha de la repercusión de sus mensajes en las redes sociales. Por eso anima a todos los religiosos y religiosas a «meterse» en TikTok. «Es el lugar para hacer Iglesia en salida, como pide el papa Francisco. A las misas no viene nadie, están vacías, por lo menos en Mallorca van cuatro personas y pintan canas. Y tampoco te vas a poner a predicar en una plaza porque igual se piensan que estás loco. Pero sin embargo puedes encontrarte con la gente a través de las redes sociales. Ahí es donde la gente está y donde la gente consume un montón de su tiempo. Ese es el lugar para llegar a los que no vienen a la iglesia», reflexiona.

Por eso afirma con fe ciega que si tuviera delante al papa Francisco, a quien no conoce personalmente, le animaría a organizar una pastoral digital, «Están muy organizadas todas las pastorales, la de los enfermos, la de las mujeres, la de los jóvenes, la de los matrimonios, pero que yo sepa no existe ninguna diócesis con pastoral digital. Y la nueva misión 2.0 es evangelizar en Internet».

-Y por cierto sor... cuando los chavales le preguntan si es pecado masturbarse ¿qué les dice?

-Que hay pecados más graves, y que personas que no están llamadas a vivir la castidad y con las hormonas revoloteando... ¡no les vas a mandar el infierno!

Palabra de monja 'tiktoker'.