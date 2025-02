La comparación de una 'tiktoker' estadounidense de esta comida española con la americana: «Es terrible»

Irene Toribio Jueves, 19 de octubre 2023, 19:06 Comenta Compartir

'Bella in Spain' es una conocida tiktoker estadounidense que reside en España y comparte vídeos en los que analiza las diferencias de vida entre ambos países desde diversas perspectivas. Explora temáticas como las citas en Estados Unidos y en España, aborda la percepción del racismo en ambos lugares y hasta reseñas comparativas de alimentos. La última comparativa que ha suscitado numerosos comentarios ha sido sobre unos conocidos cereales de Kellogg's que venden tanto en Estados Unidos como en nuestro país.

«Soy de Michigan y Kellogg's es de Michigan, así que estaba tratando de sentirme en un pedacito de hogar», comenta. Sin embargo, no ha quedado muy satisfecha con su experiencia: «cometí el error de comprar Fruit Loops en España y creo que todos sabemos por qué». El motivo no es otro que el sabor... La joven asegura que es consciente de que esos cereales en su forma original contienen mucho azúcar, sin embargo, en España muchos de los ingredientes químicos están prohibidos. «La FDA obviamente aprueba muchos más alimentos. Creo que hay como 10.000 productos químicos que la FDA aprueba y Europa no», comenta. ¿El resultado de la prueba de esos cereales? «Horrible», asegura.

«Esto es absolutamente atroz. No puedo decir si sabe a nada, a aire o cartón. Están duros, son de mal gusto y simplemente terribles», comenta, «no voy a morir por esto pero sabe a basura. He estado esperando para grabar este vídeo para poder tirarlos a la basura. No me los voy a comer», zanja.