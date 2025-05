La tía de Luis Lorenzo y Arancha Palomino no murió envenenada

Antonio Garrido Madrid Jueves, 29 de junio 2023, 13:43 | Actualizado 16:36h. Comenta Compartir

Un nuevo informe elaborado por expertos forenses ha arrojado más luz sobre el caso de la muerte de la tía de Arancha Palomino y el actor Luis Lorenzo y por la que ambos fueron detenidos en mayo de 2022 acusados de homicidio. Según ha revelado la nueva autopsia, María Isabel Suárez Arias, de 85 años, no murió envenenada.

El reciente informe forense apunta que «no existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio y manganeso». Además, en el cuerpo de la fallecida «sólo se observan lesiones físicas compatibles con una caída y acordes a los antecedentes patológicos descritos», descartando así cualquier atisbo de duda sobre posibles lesiones físicas producidas por el matrimonio.

Las primeras pesquisas apuntaban a que Luis Lorenzo y Arancha Palomino habían provocado la muerte de su tía, que vivía junto a ellos, envenenándola con el objetivo de hacerse con la herencia de la octogenaria, el móvil principal que sostenía el primer informe forense. Isabel residía en Rivas-Vaciamadrid junto al matrimonio por miedo a que la internaran en una residencia en Asturias, de dónde ella era natural. «Los familiares de Asturias me llaman asesina porque todos ellos querían el dinero y no soportaban que mi tía tuviera buena relación conmigo», declaraba Arancha Palomino. Sin embargo, los familiares de la octogenaria apuntaban que la relación entre la pareja y la tía no era la mejor. Incluso llegaron a asegurar que la mujer no tenía permitido comunicarse con sus familiares.

«La médico forense que realizó la autopsia llegó a la conclusión de intoxicación aguda por metales pesados teniendo en cuenta únicamente los resultados obtenidos de la muestra de sangre (de la víctima), cuyos valores de referencia han sido establecidos para adultos vivos», afirman la doctora María Teresa Agüero y el doctor Javier Díaz, peritos que han vuelto a analizar la autopsia realizada a Isabel en junio de 2021. El estudio asume además que no se puede determinar con exactitud la causa de la muerte de la octogenaria, aunque se apunta a una caída como la más probable.

«Conciencia tranquila»

El matrimonio siempre ha defendido su inocencia, asegurando en todo momento tener la «conciencia tranquila» ante la muerte de su tía, a la que, según apuntaban algunos familiares, no trataban de la mejor manera.

«No voy a hacer absolutamente ninguna declaración más allá de decir que tanto mi mujer como yo somos completamente inocentes, confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la Justicia y pido respeto a todos los medios por un derecho constitucional que es la presunción de inocencia», declaraba recientemente Luis Lorenzo.

El nuevo informe forense desmonta por tanto la versión de homicidio por parte del matrimonio. En los próximos días, el abogado de la pareja solicitará el archivo de la causa.

