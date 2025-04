El cuerpo de Esther López presenta signos de violencia y fue trasladado

M. J. Pascual / J. Sánz Valladolid Lunes, 7 de febrero 2022, 09:44 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

El primer análisis forense, a la espera de la conclusión definitiva de la autopsia, apunta a que el cuerpo de Esther López sí presenta signos de violencia y sitúa su fallecimiento en torno al día de su desaparición, en la madrugada del 13 de enero, según han revelado fuentes de la investigación. El cuerpo de la víctima presenta, según los primeros indicios, signos de violencia compatibles con traumatismos sufridos antes de su fallecimiento. La autopsia, no obstante, aún no ha finalizado y presumiblemente se prolongará hasta este martes para intentar confirmar con certeza la causa última de la muerte.

Lo que sí parece evidenciar este primer análisis del cuerpo es que este pudo ser trasladado en las horas previas a su localización, en la mañana del sábado, 23 días después de que se perdiera la pista. Fuentes de la investigación inciden en que el escenario, una cuneta situada a escasos metros de la carretera principal que une la N-122 con el casco urbano del municipio, no parece el del fallecimiento y señalan a que con una alta probabilidad pudo ser conservado en otro lugar, trasladado y dejado allí.

El cuerpo de la mujer, no obstante, no presentaba signos externos de violencia cuando fue hallado en dicha cuneta por un paseante. Tenía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición junto a su bolso, una suerte de pequeña mochila negra, y sus pertenencias (móvil...). Su grado de conservación apunta, no obstante, a que sus restos pudieron ser conservados y trasladados posteriormente al lugar en el que fueron encontrados. «Su estado no parece compatible con haber estado expuesto en este lugar durante más de veinte días», han concretado las fuentes consultadas.

«Su estado no parece compatible con haber estado expuesto en ese lugar más de veinte días»

El resultado definitivo de la autopsia, en cualquier caso, aún puede tardar días en concretarse a la espera de los resultados de las muestras biológicas remitidas a Madrid para su análisis.

La investigación, entre tanto, continúa su curso bajo el secreto de sumario dictado desde el primer momento, a raíz de la denuncia de la desaparición, presentada el 17 de enero.

El testigo asegura que el cuerpo fue 'colocado'

El testimonio del senderista que alertó a la Guardia Civil del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que resultó ser el de Esther López es el que, a expensas de lo que determine la autopsia que concluirá este martes, sustenta la principal hipótesis que barajan los investigadores de que el cadáver fue 'colocado' a la vista en la Carrascosa para que lo encontraran allí. Y habría ocurrido pocas horas antes, durante la madrugada del sábado.

El testigo declaró a los agentes que había paseado exactamente por el mismo lugar casi todos los días anteriores y no había visto nada que le llamara la atención. Indicó que es conocedor de la zona y que durante todo el mes de enero ha estado caminando por el mismo paraje. En una primera inspección ocular, el cuerpo de la joven aparecía como si la hubiesen depositado con cuidado sobre la tierra, boca abajo, sin signos visibles de violencia y vestido completamente, con el abrigo de borreguillo marrón.

Las declaraciones del testigo las tendrá que corroborar, probablemente, ante la jueza que instruye el caso y detallar exactamente los días y las horas aproximadas en las que frecuentó el lugar. Pero antes, la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, que mantiene el secreto de sumario sobre las diligencias, dispondrá del informe de los forenses.

Sobre las siete de la tarde de este domingo, la Guardia Civil franqueaba el acceso a Traspinedo (Valladolid), la carretera VP-2303 que ha estado cortada el fin de semana para acotar el escenario donde la Policía Judicial ha estado midiendo, fotografiando y recopilando muestras. Un hecho que sigue descolocando a los investigadores es que, tal y como comprobó la comisión judicial durante la inspección ocular previa al levantamiento del cadáver, la tierra de alrededor del cuerpo no presentaba huellas de batida, a pesar de que todo el entorno, y principalmente al otro lado de la carretera, la zona de La Maña y los chalés, ha sido rastreado a conciencia con cuatro batidas multitudinarias, con perros y helicópteros.

Ello, subrayan fuentes próximas al caso, pudo ser porque la joven «siempre estuvo allí» desde la madrugada de su desaparición, el 13 de enero, aunque la primera hipótesis de la Guardia Civil, «a un 99% de posibilidades», es que persona o personas desconocidas depositaran allí el cuerpo en las últimas horas. Pero ahora se tendrá que establecer exactamente en qué momento se peinó esa zona de tierra y la carretera aledaña. Vecinos del pueblo rechazaban este lunes categóricamente que el cuerpo hubiera estado allí durante 24 días sin que nadie se percatara.

En paralelo, los agentes siguen trabajando en la hipótesis de la intervención de terceras personas en la desaparición de la vecina de Traspinedo. Tras la puesta en libertad provisional hace ocho días de la única persona detenida, este lunes no se contemplaban nuevas detenciones de manera inminente.

El subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, señaló respecto de las investigaciones que sigue vigente el secreto de sumario decretado por la jueza y que se está pendiente del informe de la autopsia, que había comenzado en el instituto de medicina legal de Valladolid en torno a las diez de la mañana. Álvarez puntualizó que en el lugar donde apareció el cuerpo no se había realizado una batida exactamente en el mismo sitio «pero sí se hizo una batida en las proximidades» y que todas las hipótesis están abiertas. Las cámaras de La Maña, señaló «van a ayudar a esclarecer lo ocurrido».

Velar los restos en la intimidad

La familia, entre tanto, espera la finalización del examen forense, previsiblemente durante la jornada de este martes, para hacerse cargo de los restos mortales cuando así lo acuerde la autoridad judicial y poder velarlos en la intimidad, conforme a su deseo expresado en un comunicado emitido el pasado domingo, en el que mostraron su confianza en que la Guardia Civil «hará todo lo posible para desentrañar las circunstancias de su muerte y encontrar, sí los hubiera, a quienes tengan alguna responsabilidad en lo que a Esther le haya sucedido».

El análisis del escenario del hallazgo del cuerpo, en este sentido, se prolongó durante más de 24 horas sobre el terreno y el examen forense, que comenzó a primera hora de la mañana del domingo, se va a prolongar también. «Los mejores especialistas están volcado en el caso y nadie quiere que se escape absolutamente nada para intentar esclarecer lo ocurrido», apuntan las fuentes de la investigación consultadas.

Lo primero, sin duda, será determinar la causa última del fallecimiento y reconstruir los pasos dados por Esther López desde que, según sus declaraciones, el segundo de los amigos que estuvo con ella la dejara en el entorno del cruce del restaurante La Maña y el camino que conduce a la Bodega Vizar, al borde de la carretera de Soria, a ochocientos metros de la cuneta de la tierra donde el sábado por la mañana fue encontrado el cuerpo de Esther, al borde de la vía que discurre hacia el casco urbano de Traspinedo. Este punto está situado a escasos doscientos metros de la rotonda de entrada al polígono Tuduero, punto de partida de las cuatro batidas realizadas por cientos de vecinos sin hallar rastro alguno de la mujer.

De confirmarse, como parece señalar la investigación, que Esther López falleció en torno al día de su desaparición y que su cuerpo pudo ser llevado allí posteriormente se abren nuevos interrogantes sobre lo ocurrido. Parece evidente que de ser así alguien quería que la encontraran. El examen forense tendrá que concretar la causa última de la muerte y su etiología legal. La investigación continúa abierta.

Ampliar Los especialistas de la policía científica de la Guardia Civil toman muestras del coche robado. Carlos espeso Inspeccionan un BMW aparcado en Traspinedo desde hace tres semanas Las investigaciones en Traspinedo para esclarecer lo ocurrido con Esther López continuaron durante toda la jornada del domingo tanto en el lugar en el que apareció el cadáver de la joven como en el caso urbano del municipio, donde la Policía Judicial de la Guardia Civil examinó durante toda la mañana un vehículo sospechoso aparcado durante tres semanas en una calle del pueblo. El turismo, un BMW blanco serie 3 familiar, llevaba aparcado en el mismo lugar, al menos desde el 18 de enero, según indicaron fuentes vecinales. El turismo, al parecer, había sido robado y su propietario, un vecino de Viana de Cega, denunció su desaparición el 22 de enero, si bien los vecinos insisten en que llevaba en el pueblo, al menos, dos días antes. La policia científica realizó un exhaustivo examen del vehículo y recogió muestras para establecer si su presencia en el pueblo está relacionada con el caso de la desaparición de Esther López, cuyo cuerpo fue hallado por un senderista que pasaba por el pago de La Carrascosa pasadas las diez de la mañana del sábado. El dueño del vehículo lo recogería por la tarde, según informaron fuentes de la investigación.