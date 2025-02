Tesla prepara un coche 'low cost' para competir con los modelos chinos

A Tesla no le van bien las cosas. El último trimestre de 2023 dejó de ser la marca de coches eléctricos más vendida del mundo, superada por la china BYD, y se enfrenta a una competencia creciente y cada vez más fuerte. Una demanda estancada ... y la irrupción de modelos chinos con precios mucho más asequibles están lastrando las ventas, que cayeron un 20% anual en el primer trimestre de este año. Es una reducción que se convierte en sonoro batacazo si lo que se mide son los beneficios, que se desplomaron un 55% entre enero y marzo.

La primera respuesta ha sido anunciar el despido del 10% de la plantilla, nada menos que 14.000 empleados, pero eso no es suficiente. Los números han forzado a Elon Musk a desviar algunos recursos del desarrollo de su vehículo autónomo -cuya presentación se prevé para el 8 de agosto- a retomar un proyecto que parecía haber descartado: el del 'Model 2', un coche con un precio en torno a los 25.000 euros, unos 13.000 menos que el más económico de la marca en la actualidad.

3 millones de coches espera producir Tesla este año sin necesidad de invertir en nuevas fábricas. Las de India y México penden de un hilo.

Según se ha conocido esta semana, Tesla tratará de recobrar fuerza en el mercado con nuevos modelos para el año que viene, entre los que se encuentra el ansiado 'low cost'. Supondrá un reto industrial notable que requerirá incrementar la producción de la marca hasta un 50% en las líneas actuales -hasta superar los tres millones de unidades-, y que conllevará un retraso importante -o incluso la cancelación- en la expansión de la marca a través de nuevas fábricas, como las que tiene proyectadas para India y México. De hecho, Musk ha cancelado la reunión que tenía concertada para el pasado lunes con el primer ministro del país asiático, Narendra Modi.

El objetivo es levantar las ventas. Y ya se ha demostrado que las rebajas en el precio de los últimos meses no están funcionando como Musk esperaba. «Hemos actualizado el catálogo de futuros modelos para acelerar su lanzamiento», afirmó el magnate durante la presentación de los resultados económicos del primer trimestre. No se sabe gran cosa sobre ese modelo más económico, pero todo apunta a que no se diferenciará mucho de su hermano mayor, el 'Model 3'. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que sea una versión muy básica de ese, y no el rumoreado 'Model 2'. En cualquier caso, Musk ha avanzado que se construirá sobre las plataformas existentes, «lo cual resulta más eficiente», y que incluirá «algunos aspectos» de las futuras plataformas.

Un 'cybertruck' carga su batería en una estación de Tesla. AFP

Sin duda, este nuevo modelo será la gran apuesta de Tesla para contrarrestar la fuerza con la que están llegando los coches de marcas chinas, que se han embarcado en una ambiciosa estrategia que contempla no solo una ofensiva comercial sino también la implantación productiva en Europa. La última marca en llegar ha sido Chery, que ocupará la fábrica barcelonesa en la que producía Nissan y tiene como objetivo ensamblar allí hasta 150.000 coches, en su mayoría eléctricos.

A pesar de todo, Musk considera que el mercado está apostando ahora más por los híbridos que por los eléctricos puros. La infraestructura de carga deja mucho que desear en la mayoría de países y la confusión existente entre los consumidores por la tecnología más adecuada impulsa la opción intermedia, esa que compagina la etiqueta 'eco' y un motor sin problemas de autonomía. En cualquier caso, Musk considera que eso es «un error» y está convencido de que la marca va por el buen camino. Baches hay en todos.