La terraza de Palma donde murieron cuatro personas no tenía licencia de actividad

La terraza del Medusa Beach Club, que se derrumbó la pasada semana causando cuatro muertos y 16 heridos, no disponía de licencia de actividad ni de ocupación. Así lo ha confirmado este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de varios informes emitidos por departamentos municipales. «La planta sotano dispone de licencia de bar musical, la planta baja dispone de licencia restaurante y la planta cubierta no dispone ni de licencia de actividad, ni de autorización para ocupar la terraza», ha añadido.

Según ha señalado el edil, los datos catastrales del inmueble, construido en 1972, únicamente reflejan, de hecho, la existencia de la planta baja, que dispone de uso comercial. Tampoco se había presentado ninguna solicitud de licencia de obras. El jefe de bomberos de Palma, Eder García, ha comentado que en la teraza que colapsó «normalmente las mesas se distribuin de forma equilibrada por la terraza», pero aquella noche había unas mesas de 12 comensales holandeses, que junto con los dos camareros y el encargado «provocó un punzonamiento en el forjado». «Esa ea la princial hipótesis con la que trabajamos», ha añadido.

Además, el alcalde ha desvelado que «el informe de obras indica que no hay solicitud de ninguna licencia de obras en la zona del derrumbe». Mientras, «en el informe de Disciplina Urbanística hay diferentes expedientes desde el año 2013, pero ninguno de ellos hace referencia a la zona del derrumbe» del pasado jueves. Sin embargo, en aquel año sí que se hicieron unas obras en el local que, entre otras medidas, supuso la aplicación de una capa de mortero y el recubrimiento de baldosas, lo que provocó el sobrepeso al que se ha referido el jefe de Bomberos.

El Ayuntamiento se personará en la causa penal

En 2023, además, Jaime Martínez ha reconocido que el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable«, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias. El alcalde de Palma ha apelado a la responsabilidad de los propietarios: »No podemos poner un funcionario en cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma. Parece una obviedad, pero no se pueden hacer obras ilegales ni se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad«.

Martínez ha señalado también que la conclusión preliminar de los Bomberos de Palma, recogida en un informe remitido a la Policía Nacional, es que la terraza ilegal del Medusa Beach Club se derrumbó por la «combinación» del sobrepeso derivado de obras realizadas de forma irregular en ese espacio y la sobrecarga de la veintena de clientes que se encontraban sobre esa primera planta cuando se vino abajo.

El alcalde de Palma ha adelantado que el Consistorio dará traslado de los informes a la Policía Nacional y a la Fiscalía y que, en caso de abrirse una causa penal, se personará.

Cuatro fallecidos

En el derrumbe del Medusa Beach Club murieron dos jóvenes alemanas, de 20 y 30 años; una española de 23 que trabajaba en el local y un hombre de nacionalidad senegalesa, Abdoulaye Diop, de 45 y apodado 'Lay'. Este último era muy conocido en Palma de Mallorca desde que en 2017 rescató junto a su amigo Oumar M'bengue a un varón que se había metido al agua en la playa de Palma y tenía problemas para regresar a la orilla. Diop trabajaba como portero en una discoteca próxima y el jueves acababa de salir del gimnasio y se había acercado a tomar un café al Medusa Beach Club.

La española fallecida, Mariama Syll, natural de Pamplona y de padres senegaleses, estaba empleada como camarera. Una de sus compañeras recordaba ayer que «la vi caer desde la terraza. Estoy en shock».

