Qué es 'la teoría de la servilleta' que todas las parejas están poniendo a prueba

Se está extendiendo por todo internet y muchos ya confirman que es cierto. Se trata de 'la teoría de la servilleta' y sirve para comprobar si tienes una relación de pareja perfecta y prometedora, o eso dicen... Como todo en estos casos, no son más que suposiciones, pero resulta ser una teoría divertida y que parece encajar en muchas parejas. ¿Los culpables de esta teoría? ¡Los camareros! Son ellos quienes se han dado cuenta de un detalle después de servir a tantas y tantas parejas.

Según esta teoría, una pareja es perfecta si uno de los miembros utiliza un servilleta durante toda la comida y la mantiene casi impecable, mientras que el otro utiliza muchas servilletas y las tiene arrugadas y repartidas por toda la mesa.

La experiencia de los camareros no falla, así que la teoría ha comenzado a circular por la red y ya son muchas las parejas que hasta han inmortalizado en vídeo sus comidas o cenas y el resultado de sus servilletas, demostrando ser, o no, la pareja ideal. Una práctica que ya es viral en redes sociales como TikTok, donde se ha convertido en un 'trend' al que no hay quien no se haya sumado ya.

Otras teorías 'locas' sobre la relación perfecta

Aceitunas. ¿Os suena? Hay quienes dicen que en una relación próspera, a uno de los miembros le encantan las aceitunas mientras el otro las detesta.

Es más, en un capítulo de la serie americana 'Cómo conocí a vuestra madre', Ted Mosby cuenta cómo Lily y Marshall son la pareja perfecta porque él odia las aceitunas y, sin embargo, ella las ama. Con esta anécdota, quería demostrar que ambos habían conseguido el balance perfecto. Eso sí, en su caso no tarda en saberse la verdad: los dos amaban las aceitunas, sin embargo, Marshall dejaba que ella disfrutase de todas. Así que, en ese caso, teoría fallida...

