¿Cuánto tiempo nos queda juntos? Ruavieja realiza uno de los anuncios del año con una historia en la que la gran mayoría se verá reflejada en un spot que invita a recapacitar sobre lo realmente importante en la vida ISAAC ASENJO Madrid Martes, 20 noviembre 2018, 17:35

A Pablo y Alejandro le quedan por pasar 81 días juntos. Ana y Silvia tendrán 44 días más de vida para contarse secretos. Ramón y María Jesús - madre e hijo -podrán disfrutar el uno del otro 91 días. A Juan Pedro y Juan Luis ,los mejores amigos, incluso los únicos de verdad, les quedan tan sólo 3 días y 6 horas ¿Y tú cuánto tiempo pasarás con la gente que te importa? ¿Le dedicamos suficiente tiempo a nuestros seres queridos? La rutina, los horarios, la distancia, la falta de tiempo. Un día dijiste que no podías asistir a una cena, otro que tenías que ir de compras y alguno que debías ir a entrenar. Faltaste y el tiempo no vuelve. Oportunidades perdidas para estar con quienes queremos. Y ahora llega Ruavieja a darte el 'zasca' viral de tu vida. La empresa de licores gallega ha realizado uno de los anuncios del año con una historia en la que la gran mayoría se verá reflejada en un spot - perturbador pero emotivo -que invita a recapacitar sobre lo realmente importante en la vida.

La campaña es dura. Y como te pille en un día bajo, los lagrimones no te los quita ni la comedia más loca de cualquier plataforma de pago. Y encima con música de piano de inicio y frases lapidantes de los protagonistas. Amigos y familiares se dan cita delante de la cámara. Hablan de lo que sienten el uno por el otro y de las horas que pasan juntos y descubren que no les quedan tantos momentos por compartir. Es la historia de todos y los autores del anuncio disparan balas donde más duele. Saben que no somos conscientes en lo que gastamos nuestro tiempo y lo que es realmente importante. Un toque de atención y un bofetón de realidad. «Una vez al mes». «Cuatro veces contadas». «Dos veces al año». Dicen cuánto tiempo se ven y se les escucha decir cosas bonitas como «no sé qué haría sin ti» o «eres una persona muy importante en mi vida», para posteriormente verles las caras desencajadas cuando les anuncian los días que les quedan juntos. Días, no años. «¡Qué terrible!». «Me parece muy poco». «No me imagino no volverlo a ver». «No puede ser». Son algunas de sus reacciones. ¿Por qué si se dice que lo que más importa son los amigos y la familia se les dedica tan poco tiempo?

«En los últimos seis años el uso del móvil se ha triplicado, se consume más contenido audiovisual que nunca y el contacto con la gente que nos importa se está trasladando a las redes sociales», afirma el spot. «Como consecuencia pasamos menos tiempo con nuestros seres queridos y más tiempo mirando pantallas».«La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra. Eso tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir, así tenemos las sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices», asegura en el anuncio el psicólogo Rafael Santandreu.

Ruavieja nos facilitan una herramienta para que calculemos nosotros mismos los días que nos quedan por vivir con esa persona especial y el drama sea aún mayor

La empresa ha explicado que el cálculo se realiza en base a la edad, el lugar donde vivimos, el tipo de víncula que nos une con el otro y la esperanza de vida. Lo ha hecho de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IAB, el anuario de la industria del videojuego AEVI y el Internet Trends Report 2018, sin olvidarse del número de horas que compartimos con la otra persona a lo largo de un año. En la web de Ruavieja nos facilitan una herramienta para que calculemos nosotros mismos los días que nos quedan por vivir con esa persona especial y el drama sea aún mayor.

Según las cifras que aparecen en el anuncio, en los próximos 40 años pasaremos 520 días viendo series, 6 años viendo la televisión, 8 años en Internet y un total de 10 años delante de las pantallas.