Descubre las tendencias de manicura que arrasarán este verano 2024

El verano está a la vuelta de la esquina y es la temporada perfecta para experimentar con nuevos estilos y tendencias, y las manicuras no son una excepción. Llega el momento de decir 'adiós' a los tonos oscuros y dar la bienvenida a colores vibrantes, diseños frescos y estilos innovadores que reflejen el espíritu del verano. Así, si estás buscando inspiración para tus uñas esta temporada, te descubrimos las manicuras que estarán en tendencia este verano 2024, desde los tonos más populares hasta los diseños más atrevidos. Sheyla López Zamora, formadora y Ceo en la academia 'Sheyla López Studio' de Badajoz, nos trae seis manicuras imperdibles para este verano ¡Apunta, hay para todos los gustos!

«Si este año ha marcado tendencia algún tipo de uñas han sido las uñas nude o clean nails», comentan desde el centro. Este diseño entró pisando fuerte en 2023 y se ha quedado este año. «Como su propio hombre indica la tendencia es llevar las uñas limpias, efecto natural», nos cuenta Sheyla, que trabaja con un dedicado equipo que pone su pasión en cada mano que pasa por el salón. Elisa Alba, Daniel Muñoz, María Retamal y Mariana Picao coinciden con Sheyla en que este diseño seguirá arrasando este verano.

«Nos dan un toque minimalista y muy femenino, y si queremos añadirle un toque de color con líneas o puntos en tonos flúor que están tan de moda este año… será lo más», añaden. Esta tendencia es perfecta para todas las edades y combinará con todos tus estilismos.

Otra tendencia que está conquistando al público y promete verse mucho este verano es el 'efecto milky' (blanco lechoso). «Asombrosamente es uno de los tonos más elegidos por nuestras clientas de 25 años en adelante, tanto en invierno como en verano».

«Gracias a su versatilidad podemos combinar este tono junto a colores de tendencia y crear unos difuminados en punta y cutícula maravillosos y muy llamativos», explican. «Aunque si no eres tan atrevida también podemos combinar este efecto con detalles metalizados y dorados como el pan de oro, caviar o incluso pedrería», cuentan.

No faltará el amado 'baby boomer' o' french-faded' (francesa desteñida) que le hemos visto lucir a rostros muy conocidos en redes sociales, como Paula Echevarría, Violeta Mangriñán o Pilar Rubio. «Esta es una opción atemporal y muy clásica, que ha tomado delantera a nuestra querida manicura francesa, aunque he de decir que están casi a un 50/50 (la manicura francesa no ha perdido mucha popularidad)», señala Sheyla.

Esta técnica es un difuminado en el borde libre de la uña que se unifica con un tono rosa o nude para crear el difuminado perfecto. El truco es crear un difuminado elegante sin que se noten los cortes de color, y «nosotros somos especialistas en ello».

A esta opción puedes añadirle diferentes acabados que te darán un toque extra y único, como puede ser un top efecto escarcha, un top mate o incluso crearle un efecto glass-nails, un efecto brillante y cristalizado que te dará un toque muy glamouroso.

Los diseños geométricos son la opción perfecta para las más atrevidas. El resultado es colorido y se trata de decoraciones realizadas a mano alzada que aportan un toque diferenciador. Las combinaciones en este tipo de diseños son infinitas, ¡solo tienes que echarle imaginación! «Podemos decorar una uña o incluso las diez. Son diseños para personas muy soñadoras y bohemias. Para todo tipo de edades», cuenta Sheyla.

Si los diseños geométricos no son suficiente para ti, estos degradados de color dejarán fluir tu creatividad. «Se pueden crear verdaderas maravillas y obras de arte», explican, «estas manicuras tienen ese público especifico que siempre busca superar sus diseños. Manicuras que podemos crear a golpe de aerógrafo o con un simple pincel».

Además, si no te gusta tanto color puedes crear difuminados de un solo tono.

Aunque todas estas manicuras son perfectas tanto para hombres como para mujeres, desde Sheyla López Studio tienen claro que «la manicura masculina debería ser obligatoria para ellos», y es que hay todo tipo de tratamientos muy beneficiosos para la salud como por ejemplo: un masaje para relajarse o aliviar el estrés diario, una manicura profunda para cuidar la apariencia de tus manos, una exfoliación, o ya si eres más atrevido darle un toque de color a tus manos.

«Cada vez más hombres eligen cuidarse más allá de cortar, limar y pulir, aunque parece ser que sigue siendo un tema tabú y todavía casi el 80% del público masculino en nuestra región es reacio a los cambios, quizá por desconocimiento o por vergüenza», nos explican desde el centro, «pero también nos encontramos a ese otro tanto por ciento con diseños minimalistas, geométricos, stamping, efecto comic…. Que dan rienda suelta al arte y al diseño, y nos encanta».

