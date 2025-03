El templo de las más de 4.000 muñecas

Pase, por favor. ¡Sea bienvenido o bienvenida al orfanato de las muñecas en Logroño! Todos tenemos algo en común: usted colecciona años de vida y ... ella, además, colecciona a un sinfín de pequeñas figuras femeninas que perduran en el tiempo. En Rodríguez Paterna 25, detrás de una amplia mampara de seguridad, están ellas muy bien resguardadas y cuidadas. Entrar por aquella puerta es sumergirse en una vida fantástica de tonos rosa, donde no hay preocupaciones ni tristezas ni obligaciones. Sentadas, de pie, con el rostro perfecto, los ojitos en forma de aceitunas, miradas inocentes, vestidas impecablemente para una ocasión perfecta, todas sonríen, aunque probablemente la mayoría han visto pasar muchas vidas. Ellas te reciben con un revoloteo al ritmo de la canción 'Hoy quiero confesarme...', que se emite desde un radiocasete.

De fondo se oye: «Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy». Junto a ellas, con una gran sonrisa, está Charo Anguiano, más conocida como Charoan. Su templo tiene un origen, pero aún no hay un final porque muchas esperan tener un espacio en la repisa. Por muchos años Charoan se dedicó al trabajo arduo de sus peluquerías y estéticas. Para ella, «todo está en consonancia con la belleza», cada muñeca tiene una dedicación de siete horas, entre lavado, peinado, confección de traje y accesorios.

Ampliar Las tiene expuestas en baldas cuidadosamente cuidadas. Suleyman Evran

Recapitulemos. Hasta 1956, Charoan solo jugaba con muñecas de cartón y de aquel material elaboraba los carricoches que iban con una cuerda. Al año siguiente, con 9 años, recibió su primera muñeca real. Fue una Mariquita Pérez con la que su padre le obsequió, un regalo que marcó su infancia. Charoan aún recuerda cuándo la perdió: «Regresé a casa y no estaba mi muñeca, mi madre pensó que ya era mayor para seguir jugando con ella, así que decidió regalársela a una niña que comenzó a llorar. Eso me marcó, lloré mucho, si se la hubiera dado delante de mí no hubiera dejado que me quitaran mi Mariquita».

Charoan rememora que a su peluquería llegaban niñas que iban a hacer la primera comunión: «las peinaba y les regalaba a cada una muñeca de porcelana por su celebración del sacramento». Así como un bumerán que la persiguió hasta 2007, a partir de ahí, se escribe una historia que da paso a una narración esplendorosa. «Compré 250 muñecas de una casa particular en Madrid, luego, en Oyón, me regalaron 150 más y en Calahorra adquirí 100 más. Había de todo: grandes, pequeñas y minis», explica.

Son alrededor de 4.000 las piezas de Charoan que fueron fabricadas de porcelana, celuloide, cartón piedra, barro cocido, trapo, biscuit, vinilo, plástico. Un catálogo interminable de Nancys, de Barbies (en todas sus gamas), de Monster High, de las Bratz, de Nenuco, de Barriguitas (primera, segunda y tercera generación), de muñecas regionales, de muñecas de porcelana (alemanas, francesas..), de muñecas Lesly, de bebés de porcelanas, de Pepa's, de Kikas. «Las desnudo, las lavo con lejía, las jabono si son de plástico o de vinilo. Excepto las de cartón, que hay que limpiarlas con un trapìto de agua y alcohol, pasarlas muy despacito. A las de porcelana les despegó el pelo y les hecho un desinfectante, luego las visto y las arreglo. He aprendido a coser por ellas», cuenta con ilusión. «Mis hijos (José Antonio y Eduardo) dicen que estoy de atar porque estoy dedicada a ellas», explica riendo. Para ella, son sus joyas, que representan esfuerzo, persistencia y dedicación.

En la última fila se encuentra la preferida de Charoan, Babi muñeca, hecha de silicona y que habla por un sensor: «Mami, tengo hambre». Finalmente, ella se dirige hacia la puerta como siempre, despidiéndose: «¡Hasta mañana guapas!», pero irónicamente ninguna responde.