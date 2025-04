Sin teléfono, internet y televisión durante más de una semana

j.m.l. Cuenca Lunes, 9 de mayo 2022, 12:19 Comenta Compartir

Los vecinos de la pedanía conquense de Castillejo del Romeral -apenas 50- bromean con la idea de que dentro de nueve meses aumente la natalidad en la localidad. Y es que llevan más de una semana sin teléfono fijo, sin internet -aún dependen del teléfono fijo para las conexiones por la red-, sin recibir señal de televisión y sin apenas señal de telefonía móvil.

Una avería y la falta de inversiones de operadoras para mejorar las infraestructuras de comunicaciones están detrás de este problema que afecta a esta pedanía perteneciente a Huete (Cuenca). «Es una cuestión de abandono. Ya no podemos ni comunicarnos. Esto ya no es la España Vaciada sino la España Abandonada y la España Olvidada», se lamenta su alcalde, Arturo Zarzuela, quien reconoce que cada vez que quieren utilizar el teléfono móvil se ven obligados a alejarse del término municipal «en busca de determinados puntos donde hay señal, aunque no es nítida».

El alcalde pedáneo ha comunicado el problema a Movistar y Vodafone en busca de una solución «pero no hemos conseguido una respuesta concreta porque sólo nos dicen que han registrado la incidencia y que están trabajando para resolver el problema». Una falta de servicios que choca con el deseo desesperado de este pueblo de incrementar su población. De hecho, el pasado verano llegó a ofrecer a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca su albergue municipal para acoger a cuatro familias de refugiados afganos que se hubieran convertido en nuevos vecinos.

Comunicaciones y autobuses

Castillejo del Romeral, que ha estado habitado desde la época de los celtíberos, corre el riesgo ahora de quedarse sin población por sus deficientes comunicaciones. Un problema similar, aunque relacionado con el transporte por carretera, tiene otro pueblo castellano-manchego de la España Vaciada: Belvís de la Jara (Toledo). Aquí los vecinos están recogiendo firmas para que la empresa de la línea regular de autobuses que cubre la comarca vuelva a implantar este servicio por las tardes que eliminó al comienzo de la pandemia. «Los chicos que estudian Bachillerato fuera y tienen jornada partida sólo pueden regresar pagándose un taxi o llamando a sus padres para que vayan a recogerlos, con el perjuicio que esto ocasiona», afirma su alcalde, José Carlos Martínez, que también lamenta el trastorno para los ancianos de este pueblo de 1.500 habitantes que quieran desplazarse a otro municipio cercano o a Talavera de la Reina, que es cabeza de comarca.

