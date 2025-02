Último aviso: Tu tele podría dejar de verse el próximo 14 de febrero

Irene Toribio Martes, 16 de enero 2024, 14:08 Comenta Compartir

La televisión digital terrestre (TDT) en España está experimentando una transformación que afectará a millones de hogares a partir del 14 de febrero de 2024. Esta tecnología avanza hacia la integración total de la alta definición (HD), marcando el cese definitivo de las emisiones en definición estándar (SD). Esta transición no solo redefine la experiencia visual para los espectadores, sino que también tiene implicaciones importantes en términos de tecnología y ancho de banda.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha comunicado que inicialmente, la transición obligatoria a la alta definición estaba programada para el 1 de enero de 2023, pero se pospuso hasta la fecha mencionada. Así, a partir del 14 de febrero de 2024, será obligatorio que todos los canales de televisión emitan en calidad HD, y los canales en SD desaparecerán por completo.

Esta medida busca optimizar el ancho de banda, un recurso crucial para la transmisión de contenido en 4K y está directamente relacionado con la expansión de las redes 5G en el país.

El real decreto 391/2019 del 21 de junio establece las pautas para el despliegue de la alta definición a través de la TDT española. Según esta normativa, cada múltiplex digital, independientemente de su ámbito de cobertura, debe evolucionar sus emisiones a alta definición antes de la fecha límite establecida. Esta disposición abarca a todos los canales de televisión, lo que significa que cada uno de ellos, sin importar su alcance geográfico, deberá realizar el cambio hacia la alta definición antes del 14 de febrero de 2024.

La implementación de esta medida no solo afecta a los canales de televisión, sino también a los hogares que utilizan televisores, decodificadores y receptores TDT. Aquellos que no estén preparados para este cambio, es decir, que no sean compatibles con la alta definición, perderán los canales a partir de la fecha límite. Esto implica que cientos de miles de televisores podrían dejar de verse si no se toman medidas para adaptarse a la nueva normativa.

Para ver la TDT en HD, los elementos esenciales para adaptarse a esta fase tecnológica son: Televisor compatible con HD: El primer paso es verificar si el televisor es compatible con la alta definición. Los televisores más recientes suelen tener la capacidad de recibir y mostrar señales en HD. Sin embargo los televisores más antiguos pueden carecer de esta posibilidad por lo que debería considerarse la posibilidad de adquirir un televisor nuevo que sea compatible con la tecnología HD o bien un decodificador o sintonizador con capacidad HD.

Decodificador o sintonizador TDT HD: Si su televisor no es compatible con la emisión HD será necesario disponer de un decodificador o sintonizador de TDT HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición.

Antena de TDT: La antena juega un papel crucial en la recepción de la señal de TDT. Es importante asegurarse de tener una antena adecuada y en buen estado para recibir las emisiones en HD. Puede ser necesario ajustarla para optimizar la recepción de la señal. En el caso de las comunidades de vecinos puede ser necesario instalar módulos adicionales o actualizar los ya existentes, por lo que la comunidad de propietarios debería ponerse en contacto con un instalador autorizado.

Cableado de calidad: El cableado utilizado para conectar la antena al televisor o al decodificador también puede afectar la calidad de la señal. Es recomendable utilizar cables de buena calidad y asegurarse de que estén en buen estado para evitar interferencias y pérdida de calidad de la señal.

Configuración y búsqueda de canales: Una vez que se tengan todos los elementos necesarios habrá que llevar a cabo una búsqueda de canales en el televisor o en el decodificador. Este proceso permitirá sintonizar y guardar los canales de TDT disponibles en su área.

