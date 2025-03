'Tauros' en las sierras de Cuenca y Teruel para prevenir incendios forestales

j.m.l. Cuenca Miércoles, 2 de noviembre 2022, 11:28 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

Una fundación holandesa, «Rewilding Europe», se ha propuesto repoblar zonas de montaña de Cuenca y Teruel con «tauros», una nueva especie bovina que se ha creado mediante selección genética de razas antiguas como la sayaguesa o la pajuna, herederas del mítico uro que se extinguió en el siglo XVII –los últimos ejemplares desaparecieron en Polonia- y cuyos genes aún persisten en ellas.

Los objetivos de este proyecto pionero, que ya se ha puesto en marcha en los Montes Universales, en Teruel, y que ahora se extenderá a la Serranía de Cuenca, son «regenerar los ecosistemas para que funcionen mejor y para que nos ayuden a prevenir incendios y a acumular carbono, que es tan importante en la crisis climática», explica Deli Miguel Saavedra, director de Paisajes de Rewilding Europe en su filial española de la Fundación Española de Renaturalización (Rewilding Spain).

El tauro alcanza los mil kilos de peso. Es un animal muy resistente en la naturaleza y como el uro, raza a la que se ha tratado de aproximar aprovechando los genes de sus herederos, destaca por sus grandes cuernos elevados y una franja de pelo blanco que recorre su lomo. «Es como una gran vaca grande, antecesor de los toros y vacas actuales, que es capaz de meterse en los bosques y comer todo tipo de ramas y plantas que, de otra forma, quedarían en los bosques, reduciendo así la biomasa, lo que sirve para desbrozar y prevenir grandes incendios», indica este doctor en Biología.

Otra ventaja de este nuevo bovino es que, a diferencia de las vacas actuales, no necesita que el ganadero acuda a diario a echarle comida y cobijarlo en un corral pues resiste bien los fríos inviernos. «No hay que llevarle paja cada día como ocurre con la ganadería extensiva y vive salvaje. Además, es como una brigada de desbroce que trabaja durante todo el año. Es usar la naturaleza a nuestro favor y no al contrario», relata Saavedra.

Sin peligro para excursionistas

El tauro que ya se ha introducido en algunas montañas permanece en grandes espacios cercados y, en caso de escaparse, no supone riesgo alguno para algún excursionista que pueda toparse con él. El motivo es que «en la mezcla de razas con que se ha creado no había genes de toro de lidia, por lo que es un animal tranquilo y nada agresivo», según Saavedra. La experiencia de este gran animal en Teruel ha sido positiva hasta el momento. «Se introdujo hace un año y se ha adaptado bien. La gente de la zona de Frías de Albarracín está viendo que el bosque está cambiando, que está más desbrozado y que hay menos biomasa, con lo que disminuye el riesgo de incendios. También es verdad que algunas veces se escapan y hay que salir a buscarlos pero no causan problemas», reconoce.

Caballo serrano

La introducción del tauro en montañas de Teruel y Cuenca arrendando terrenos forestales a los ayuntamientos forma parte del proyecto «Sistema Ibérico Sur» que Rewilding Europe quiere extender al Alto Tajo de Guadalajara con el caballo serrano, una especie semisalvaje que prácticamente desapareció en los años 60 del siglo pasado a medida que se abandonaba la agricultura. Para ello ya se cuenta en Mazarete (Guadalajara) con una manada de una docena de caballos. Su misión ecológica también será prevenir incendios forestales gracias a que ingiere grandes cantidades de hierba.

Además, el proyecto prevé reintroducir buitres negros y quebrantahuesos en la Serranía de Cuenca, habitada ya por colonias de buitre leonado. El objetivo es que convivan en paz y que cada ave cumpla su función: el buitre leonado comerá carne de carroña, el buitre negro las partes más duras y el quebrantahuesos los huesos. «Hace muchos años estas especies trabajaban en conjunto pero cuando falta alguna todo el ecosistema se desequilibra», apunta este biólogo que encabeza un proyecto que en algo recuerda a Parque Jurásico.