¿Conoces el tamarillo? Es un superalimento que querrás incorporar a tu dieta Regula la presión arterial, fortalece los huesos y no contiene grasas

irene toribio Lunes, 13 de marzo 2023, 19:07 Comenta Compartir

Cuántas veces vemos en redes sociales trucos para comer sano y rico en poco tiempo… y cuántas veces ni siquiera apuntamos la receta y acabamos optando por lo más fácil: una fruta y se acabó el gusanillo. Manzana, plátano, naranja… Siempre algo rápido para no perder demasiado tiempo en la cocina, pero casi siempre es lo mismo. Y por supuesto muy sano, pero quizá algo aburrido. Por eso te presentamos, hoy, una fruta que es un superalimento que te ayudará a cuidarte y te traerá nuevos sabores de lo más exóticos.

Se trata de una fruta exótica proveniente de Bolivia, Perú y el norte de Argentina muy parecida en aspecto al tomate, aunque tiene una textura gelatinosa y un color similar al granate. Su sabor es agridulce y sus propiedades de lo más beneficiosas para la salud. Del tamarillo se comen hasta las semillas, es más, son las que proporcionan ese sabor dulce al fruto. Su olor es muy característico y agradable, pero si por algo destaca es por sus propiedades nutricionales.

No contiene grasas y un 80% de su composición es agua, así que no supera las 30 kcal por cada 100 gramos. Es rica en vitamina C, lo que hace que sea un gran antioxidante, contiene B6, fundamental en la formación de glóbulos rojos, y vitamina A, muy importante para la visión.

Tiene mucho calcio, lo que ayuda al fortalecimiento de los huesos además de a la prevención de afecciones como la osteoporosis. También contiene una buena cantidad de hierro, esencial contra la anemia; y sodio, un elemento que ayuda a mantener el equilibrio hídrico del organismo o la función de los nervios y los músculos.

Por todo esto, incorporar el tamarillo a tu dieta es una opción saludable y muy beneficiosa, tanto si deseas mejorar tu relación con la comida o bajar de peso.

El tamarillo, una fruta exótica

También conocida como tomate de árbol, mango nórdico o tomate de yuca, se cultiva en numerosas regiones de Sudamérica, Nueva Zelanda, Estados Unidos o India, principalmente en las zonas húmedas.

Junto a frutas como la granadilla, la lúcuma, la cocona, la guanabana, la naranjilla, la pitaya, la achachairú o el copoazú, muchos conocen al tamarillo como parte de las frutas «que no cruzaron el charco». Un nombre que poco a poco va perdiendo y es que cada vez son más quienes lo conocen y consumen en nuestro país.

