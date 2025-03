Suspendida la tertulia de internet donde unos curas desearon la muerte del Papa

Se suspende la polémica tertulia de 'La Sacristía de la Vendée' que un grupo de sacerdotes emitía cada semana en su canal de YouTube y ... en la que desearon que el Papa Francisco «suba pronto al cielo» aunque después se disculparon. La decisión la han tomado los propios religiosos, algunos de ellos de la Archidiócesis de Toledo, como el moderador de la tertulia, el padre Francisco José Delgado, aunque advierten que se marchan «hasta nuevo aviso».

Este debate comenzó a emitirse hace tres años «para crear algo más o menos nuevo en el mundo católico hispano de Internet hablando con libertad de política, historia, arte, literatura y, claro, Iglesia tratando de dar una opinión desde una perspectiva siempre católica y contrarrevolucionaria», según ha indicado el moderador en un comunicado. «Siempre pretendimos que fuera algo añadido a nuestro ser y ministerio sacerdotal para dedicar algunos ratos a algo que la Iglesia lleva pidiendo mucho tiempo: que haya una presencia católica en lo que algunos han llamado el sexto continente», continúa el comunicado de estos sacerdotes que en su última tertulia defendieron la figura de Francisco Franco «por haber salvado a la Iglesia Católica del exterminio» y el legado de la Inquisición.

Enemigos de poca categoría

Estos curas reconocen sentirse sorprendidos por la repercusión de sus tertulias y que les habría gustado «tener enemigos de más categoría, porque esos te pueden hacer crecer, y no los seres envidiosos y viles a los que nos hemos tenido que enfrentar». «Quizá lo más triste es que hemos tenido que contar como enemigos a algunos que deberíamos haber tenido por hermanos o padres», apuntan en alusión al Arzobispado de Toledo, que amonestó por escrito al moderador tras sus palabras sobre el Papa. Del Arzobispado de Toledo lamentan su falta de apoyo y aseguran que «la realidad es que muchísimos católicos están hartos de que tantos pastores y responsables en la Iglesia traicionen la Verdad de Cristo y se entreguen a los gustos del mundo de forma tan servil. Muchos católicos están hartos de no escuchar en la Iglesia más que el catecismo de lo políticamente correcto y de que se oculten bajo estudiadas ambigüedades las verdades de la fe que nos ha legado la Tradición».

En su despedida, el moderador de esta tertulia de sacerdotes apunta que «dar este paso me provoca un dolor terrible» aunque «la lucha católica contrarrevolucionaria no cesa por nuestra parte» y pide a sus seguidores que recen por ellos porque «la fuerza de la oración es poderosa para expulsar a los demonios que nos atacan en estos tiempos». El comunicado concluye con un «¡Viva Cristo Rey!» no sin antes expresar su «confianza» en la Santísima Virgen María Inmaculada.