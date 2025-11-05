La Superluna del Castor: el gran espectáculo lunar de 2025 que llega esta noche España se prepara para contemplar la luna llena más grande y luminosa del año

Irene Manzano Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Noviembre comienza regalando uno de los eventos astronómicos más especiales del año. La Superluna del Castor o 'Beaver Moon' iluminará la noche del 5 de noviembre y se verá más grande y brillante de lo habitual, ya que se encontrará en su punto más cercano a la Tierra. Un espectáculo ideal para observar incluso a simple vista.

Esta Superluna alcanzará su pico máximo aproximadamente a las 14:19 horas. Sin embargo, podrá disfrutarse en el cielo nocturno durante la noche del 5 de noviembre, alrededor de las 22 horas. Los madrugadores también podrán disfrutar del evento a su puesta al día siguiente, entre las 7:00 y las 7:20 horas.

¿Qué hace tan especial a esta 'Superluna del Castor'?

Este evento será la oportunidad única de disfrutar de la luna en su máximo esplendor. Esta Superluna de noviembre coincide con el perigeo: el punto de máxima cercanía entre la Luna y la Tierra. Estará a unos 356.833 kilómetros de distancia, representando un récord en este año, lo que nos permitirá contemplar el satélite con un 14% mayor de tamaño y de un brillo hasta un 30% superior al habitual.

Su nombre 'Luna del Castor' también tiene historia. Proviene de Norteamérica y de las tradiciones de los pueblos nativos que nombraban las lunas llenas según los ciclos naturales. Durante este mes, los castores reforzaban sus madrigueras para preparlas para el invierno y era la época en la que los cazadores aprovechaban para atraparlos por sus pieles más gruesas y antes de que los ríos se congelaran. Con el paso del tiempo, esta denominación se fue popularizando.

Conoce los mejores lugares para disfrutar de esta Superluna

Cuando se trata de contemplar la luna, la ubicación es clave: buscar cielos despejados y poca contaminación lumínica. Aunque el fenómeno será visible desde toda España, los mejores resultados se obtendrán en lugares alejados de las ciudades como montañas, playas o zonas rurales.

Pero el sello como lugares idóneos para disfrutar del brillo de esta Superluna serán sin duda los espacios certificados como 'Destinos Starlight' de los que también está dotada nuestra región.

Temas

Luna