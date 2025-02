El superalimento que sustituye a la sal y te ayudará a combatir la anemia

redacción Martes, 13 de septiembre 2022 | Actualizado 14/09/2022 08:15h. Comenta Compartir

Añadir superalimentos a nuestra dieta diaria es muy beneficioso para nuestra salud, y es que en muchas ocasiones los ultraprocesados se han incorporado a nuestro menú y provocan todo lo contrario. Es por eso que hay ciertos superalimentos que ayudan a combatir el colesterol, son grandes aliados para nuestra piel, la tiroides... las opciones que existen son muy amplias, así que puedes escogerlos en función de tus gustos y, sobre todo, del objetivo que desees conseguir. Hoy os traemos un alimento que te ayudará si estás bajo de hierro. Se trata de la alga dulse, un alimento utilizado en la medicina tradicional china por sus grandes beneficios para la salud. Las algas, en general, absorben una gran cantidad de minerales del medio al crecer en mares y oceános, por eso muchas son utilizadas como ingredientes medicinales y culinarios. Además, son depurativas, así que son una de las mejores opciones para incorporar a nuestras recetas.

Beneficios de la alga dulse

Es muy rica en calcio, por lo que es adecuada para fortalecer los huesos, la osteoporosis o combatir los síntomas de la menopausia. Es un superalimento muy recomendado en dietas veganas para aportar las cantidades de calcio adecuadas al cuerpo.

Es una de las algas con mayor contenido en hierro, por lo que se convierte en un aliado perfecto para tratar la anemia.

Es la segunda más rica en proteínas y tienen un alto contenido de potasio, lo que ayuda a combatir problemas cardíacos.

Es una fuente de yodo, un mineral que estimula la función de la glándula tiroidea. Por lo que es beneficiosa para pacientes con hipotiroidismo.

Su alto contenido en fibras, vitaminas y antioxidantes, se utiliza para dietas contra el estreñimiento, para adelgazar y hasta para combatir el colesterol.

Es rica en vitamina A, lo que es beneficioso para nuestra salud ocular. Además, aportaa hidratación y elasticidad a la piel y mejora el sistema inmunitario.

No obstante, no olvides que quien mejor puede orientarte en tu salud es tu médico, así que no dudes en acudir a un profesional para saber si debes incorporarlas a tu dieta o no.

