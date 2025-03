Sumar propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

La propuesta de Sumar de incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española tomando el testigo de Francia, que la ... semana pasada se convirtió en el primer país del mundo en blindar el aborto como un derecho constitucional– ha dividido al Gobierno.

Mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, apoyó ayer la medida propuesta por su partido al considerar que «ya hay consenso social independientemente del gobierno de turno», la titular de Igualdad, Ana Redondo, del PSOE, ha descartado esta posibilidad porque actualmente en España «no se dan las condiciones» para conseguir los dos tercios necesarios para impulsar esta reforma en las Cortes.

Queremos blindar el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo el ejemplo de Francia. Ya hay consenso social para garantizar el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito en la pública, independientemente del gobierno de turno. Vamos a ello. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 6, 2024

«Son tantas cosas que en los últimos cuatros años hemos demostrado que eran posibles que no nos cabe duda de que esta también. No nos cabe en la cabeza que el PSOE no participe en esta lucha emancipatoria de las mujeres», afirmó este miércoles la diputada Aina Vidal en la rueda de prensa en la que Sumar presentó la iniciativa en el Congreso de los Diputados junto a la vicepresidenta del Gobierno y líder de la formación Yolanda Díaz junto a otras parlamentarias de su grupo parlamentario.

Punto de partida

Sin concretar los detalles, Sumar precisó que por el momento lo único que han hecho es «abrir este debate» para que la propuesta sea un punto de partida ante la «oportunidad de caminar juntas en una cuestión que es de consenso social y feminista, por una bandera común con la que la sociedad española además está plenamente comprometida», aseguró la parlamentaria magenta.

Será en las próximas semanas cuando la formación presentará una iniciativa e invitan al resto de partidos y al movimiento feminista a poner encima de la mesa sus propuestas. «No es un debate de partido, es un debate de sociedad», señaló Vidal.