Un submarino al 'alcance' del bolsillo

Iker Cortés Madrid Viernes, 23 de septiembre 2022, 01:05 | Actualizado 12:07h. Comenta Compartir

Que la pandemia y la crisis energética con motivo de la invasión de Ucrania apenas han trastocado los bolsillos de las grandes fortunas es un hecho. No en vano, el número de ricos en nuestro país sigue creciendo año a año. El pasado acabó con 246.500 poseedores de grandes fortunas, un 4,4% más que el año anterior, según el estudio World Wealth Report que elabora el Instituto de Investigación Capgemini. En breve, quienes engordan las cifras de este jugoso informe tendrán una forma más de invertir su patrimonio capital y, al mismo tiempo, podrán cumplir uno de los sueños del hombre: explorar el fondo marino.

Lo hace posible U-Boat Worx, una compañía holandesa que desde 2005 fabrica sumergibles destinados al sector privado y acaba de iniciar la producción en masa de sus dos modelos más 'asequibles' hasta el momento. Y sí, lo escribimos con comilla simple porque quien apueste por adquirir el NEMO 1 o el NEMO 2 (el dígito va en función del número de plazas que atesore) tendrá que dejarse en la operación más de medio millón de euros –545.000 o 590.000 euros, según el modelo– sin contar el IVA. Aún así, un precio bastante más bajo que el millón de euros al que se anunció el primer modelo en 2020. Ambos ingenios pueden moverse a velocidades de tres nudos y sumergirse hasta los cien metros de profundidad.

Fáciles de usar

Propulsados por cuatro motores eléctricos que aseguran una autonomía de hasta ocho horas, estos minisubmarinos de diseño futurista -las imágenes promocionales que ha distribuido el fabricante, con sus sonrientes y adinerados tripulantes, no tienen precio- miden 155 centímetros de altura y pesan 2.100 kilos, en el caso de la versión individual, o 2.500 en el caso de la versión biplaza, y cuentan con una esfera acristalada que da una vista cercana a los 360 grados. Además, un sistema de aire acondicionado hace que la experiencia sea más cómoda. Desde la compañía, aseguran que son muy fáciles de usar gracias a un panel de mandos similar al de los controles de un videojuego.

Pese a ello, no bastará con el carné de conducir para manejar uno de estos sumergibles. No hay problema. Con la compra de un NEMO, U-Boat Worx ofrecerá cursos de formación de doce días a tiempo completo en el centro de entrenamiento Sub Center Curaçao, en la isla neerlandesa de Curazao, en el Caribe. Doce días que desmitifican, al menos para quien puede costearse este lujoso ocio, aquello de que el tiempo es oro. El fabricante comenzará a entregar los primeros modelos en 2023 y espera vender 1.000 submarinos desde entonces hasta 2030.