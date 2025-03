Tres afortunados se llevan más de 65.000 euros en La Primitiva del sábado

R. H. Sábado, 1 de marzo 2025, 23:19 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 1 de marzo de 2025, ha estado formada por los números 27, 08, 06, 40, 18 y 30. El número complementario es el 42, el reintegro el 5 y el Joker, 5637950. La recaudación del sorteo ascendió a 10.594.752,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.800.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 1 de Santa María de Guía (Las Palmas), situada en Marqués del Muni, 16; en la no 10 de A Coruña, situada en Plza. de Lugo Mercado Eusebio da Guarda, L-E.6 y en la no 20 de Tarragona, situada en C.C. Carrefour-L. 18 (Autovía-Reus). Todos han ganado 65.390,21 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) exiten 181 boletos ganadores y cada uno de ellos se lleva 1.987 euros.