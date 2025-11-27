HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?
El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves

La recaudación del sorteo ascendió a 10.909.049 euros

R. H.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:43

El sorteo de la Primitiva de este jueves, 27 de noviembre, ha dejado un premio de 53.443,20 euros en Extremadura, en concreto, en Mérida. El boleto premiado ha sido sellado en la Administración de Loterías nº 7 de MÉRIDA, situada en el número 24 de la calle Graciano.

La combinación ganadora del sorteo está formada por los números 1, 13, 26, 31, 32 y 35. El número complementario ha sido el 10 y el reintegro, el 3. El Joker corresponde al 9 699 078.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.909.049 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 48.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados, además de en la administración de Mérida; en la nº 87 de Barcelona, situada en Rubinstein, 2; en el Despacho Receptor nº 63.035 de Pamplona (Navarra), situado en Avda. de Bayona, 5; y en el nº 81.690 de Catarroja (Valencia), situado en Filiberto Rodrigo, 12 (acceso por Huelva, 1).

