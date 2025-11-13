El sorteo de la Lotería Nacional deja premio en Extremadura este jueves

R. H. Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

El sorteo de Lotería Nacional celebrado este jueves, 13 de noviembre de 2025, ha dejado parte de su primer premio en Villanueva del Fresno.

El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha recaído en el 57296 y el segundo, dotado con 6.000 euros al décimo, en el 57151. Los reintegros han sido los números 6, 8 y 9.

El despacho receptor 8.455, ubicado en el numero 25 de la localidad pacense, ha validado el premio, que también ha llegado hasta Benidorm, Gijón, Barcelona, Esparreguera (Barcelona), Chiclana de la Frontera, Melenara (las Palmas), León, Madrid, Librilla (Murcia), Las Galletas (Santa Cruz de Tenerife), Chañe (Segovia) y Sevilla.

.

Temas

Loterías y Apuestas del Estado