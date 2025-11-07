HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 7 de noviembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Dos acertantes del sorteo de Euromillones se reparten casi 400.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 61.224.611,80 euros

R. H.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 7 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 11, 21, 39, 40 y 43. Las estrellas corresponden al 2 y al 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 61.224.611,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) premiados con 199.745,30 euros y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Cuenca, situada en Cardenal Gil de Albornoz, 4 y en la nº 15 de Jaén, situada en Dr. Eduardo García Triviño López, 1 Local 3.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 108 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, que ha ido a parar al VFJ73246, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 22.375 de Algeciras (Cádiz), situado en Prol. Avda Virgen del Carmen, 60 L-D.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  3. 3

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  6. 6

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  7. 7 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
  8. 8

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  9. 9 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  10. 10 Detenidos tras el robo frustrado de un coche en Las Vaguadas y tratar de atropellar policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos acertantes del sorteo de Euromillones se reparten casi 400.000 euros este viernes

Dos acertantes del sorteo de Euromillones se reparten casi 400.000 euros este viernes