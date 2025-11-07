Dos acertantes del sorteo de Euromillones se reparten casi 400.000 euros este viernes

R. H. Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 7 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 11, 21, 39, 40 y 43. Las estrellas corresponden al 2 y al 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 61.224.611,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) premiados con 199.745,30 euros y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Cuenca, situada en Cardenal Gil de Albornoz, 4 y en la nº 15 de Jaén, situada en Dr. Eduardo García Triviño López, 1 Local 3.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 108 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, que ha ido a parar al VFJ73246, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 22.375 de Algeciras (Cádiz), situado en Prol. Avda Virgen del Carmen, 60 L-D.

