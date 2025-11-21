HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes y acumula un bote de 162 millones

La recaudación del sorteo ascendió a 71.929.011 euros

R. H.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:34

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 21 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 17, 19, 29, 35 y 48. Las estrellas corresponden a los números 5 y 9.

La recaudación del sorteo ascendió a 71.929.011 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 162 millones de euros.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0), que se llevará 24.375,94 euros.

Como en todos los sorteos hay un nuevo millonario en España gracias al boleto acertante de El Millón, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de Majadahonda (Madrid), situada en Hospital Puerta de Hierro Manuel de Falla, 1 L 1-3. El código ha correspondido con VQF46275.

