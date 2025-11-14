El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes y acumula un bote de 135 millones

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 14 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 9, 26, 27, 45 y 48. Las estrellas corresponden a los números 8 y 9.

La recaudación del sorteo ascendió a 67.597.219,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 135 millones de euros

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 59.030 de Villada (Palencia), situado en Plaza Mayor, 6. El código ha correspondido con VNG89075.