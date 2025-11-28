HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 78.677.713,40 euros

R. H.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:38

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 28 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 5, 29, 33, 39 y 42. Las estrellas corresponden a los números 3 y 9. El Millón es para el código VXZ15324.

La recaudación del sorteo ascendió a 78.677.713,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2), premiado con 178.656.733 euros y que ha sido validado en Francia.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), premiados con 205.348,83 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de Antequera (Málaga), situada en C.C. La Verónica, Ctra. Sevilla A-343, km 6,5 - L2, y en la nº 44 de Madrid , situada en Antonio Acuña, 3.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), premiados con 39.994,50 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22, y en el Despacho Receptor nº 99.585 de Parla (Madrid), situado en Leganés, 12.

En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Tarazona (Zaragoza), situada en Fueros de Aragón, 8.

