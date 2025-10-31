El sorteo de Euromillones deja un nuevo millonario este viernes

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 31 de octubre de 2025, está compuesta por los números 5, 14, 38, 43 y 45. Las estrellas corresponden al 7 y al 11.

La recaudación del sorteo ascendió a 62.177.986,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En Esapaña existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 17 de Elche (Alicante), situada en Emilio Hernández Selva, 81. El afortunado ha ganado 405.711,36 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 84 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Rianxo (A Coruña), situada en Rúa do Medio, 38.